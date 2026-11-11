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Inglaterra x Croácia: onde assistir, horário e escalações

Em Wembley, Kane bate recorde em duelo decisivo na Liga das Nações

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/11/2026 16:19
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UEFA Nations League 2026/2027 - Inglaterra x Croácia
Onde assistir ao vivo a partida entre Inglaterra e Croácia pela Uefa Nations League 2026/2027 (Arte / Lance!)

Inglaterra e Croácia se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 16h45 (horário de Brasília), no mítico Estádio de Wembley, em Londres. O confronto é válido pela 5ª e penúltima rodada da fase de grupos da League A da Uefa Nations League 2026/27 e coloca em jogo a classificação antecipada para os mandantes e a sobrevivência na elite continental para os visitantes. O Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️Clique para assistir no Disney+!

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Ficha do jogo

ING
CRO
Campeonato
UEFA Nations League 2026/2027
Data e Hora
12/11/2026, 16:45
Local
Wembley Stadium - London
Árbitro
Onde assistir

Como chegam Inglaterra e Croácia para a partida?

A Inglaterra entra em campo como vice-líder do Grupo A3, somando nove pontos, e precisa apenas de um empate para selar matematicamente sua vaga nas quartas de final da Liga das Nações. Sob o comando de Thomas Tuchel, a noite será especialmente festiva: além de apresentar o troféu da Bola de Ouro de 2026 diante da torcida, o capitão Harry Kane chegará à sua 126ª partida pela seleção principal, tornando-se o atleta com mais jogos na história do English Team. No ataque, o camisa 9 terá o suporte de Morgan Rogers, Jude Bellingham e Anthony Gordon.

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Já a Croácia chega a Londres em situação bastante delicada. Na terceira colocação com apenas três pontos, a equipe de Slaven Bilić vê a classificação quase impossível devido aos critérios de desempate e ao revés de 7 a 0 sofrido em casa no confronto anterior. O foco prioritário do time xadrez é afastar o fantasma do rebaixamento direto para a Liga B, mantendo distância da lanterna República Tcheca. Para conter o ímpeto britânico, a experiência dos meio-campistas Luka Modrić e Mateo Kovačić será o pilar da estratégia croata.

Ficha do jogo: Inglaterra x Croácia
Competição: Nations League 2026/27 (League A - 5ª rodada)
📅 Data: Quinta-feira, 12 de novembro de 2026
Horário: 16h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio de Wembley, Londres (Inglaterra)
🟨 Árbitro: Morten Krogh (Dinamarca)
📺 Onde assistir: ESPN 4 (TV fechada) e Disney+ (streaming)

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INGLATERRA (Técnico: Thomas Tuchel):
Jordan Pickford; Trent Alexander-Arnold, Jarell Quansah, Jarrad Branthwaite e Lewis Hall; Declan Rice e Elliot Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham e Anthony Gordon; Harry Kane

CROÁCIA (Técnico: Slaven Bilić):
Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Luka Vuskovic, Duje Caleta-Car e Josko Gvardiol; Luka Modric e Mateo Kovacic; Nikola Vlasic, Mario Pasalic e Martin Baturina; Ante Budimir

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