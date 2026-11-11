Mbappé sente lesão e vira desfalque da França; Zidane explica

A França terá um desfalque de peso para o confronto contra a Itália, nesta quinta-feira (12), pela Liga das Nações. O atacante Kylian Mbappé, do Real Madrid, foi vetado da partida após apresentar um desconforto muscular na coxa. A ausência foi confirmada pelo técnico Zinedine Zidane, que explicou a decisão de preservar o jogador para evitar o agravamento do problema físico.

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Mbappé está fora do confronto entre França e Itália pela Liga das Nações (Foto: Franck Fife / AFP)

Durante entrevista coletiva nesta quarta-feira (11), o treinador francês afirmou que a situação não é considerada grave, mas destacou que a comissão técnica não pretende correr riscos com o principal nome do ataque. Apesar de não enfrentar os italianos, Mbappé permanecerá com a delegação francesa e poderá retornar no último compromisso da fase de grupos.

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— Kylian não estará disponível amanhã. Ele sentiu um leve desconforto. Como sempre, não vamos correr riscos. Essas coisas são lamentáveis, mas fazem parte do jogo. Espero que possamos contar com ele no domingo — declarou Zidane.

A expectativa é que o atacante seja reavaliado antes do confronto contra a Turquia, marcado para domingo (15), em Lyon.

Zidane explica situação de Mbappé na França

Diferentemente de outros jogadores que precisaram deixar a concentração da seleção, Mbappé continuará em Clairefontaine para realizar trabalhos de recuperação e acompanhar o restante da preparação.

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O técnico Zinedine Zidane ressaltou que a permanência do atacante com o grupo é um sinal positivo, embora tenha reconhecido a frustração do jogador por não poder enfrentar a Itália.

— Acho que ele está bem. A prova disso é que ele está conosco. Ele não está feliz, gostaria de ter jogado amanhã. Não devemos correr riscos porque a temporada é longa — afirmou o treinador.

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A decisão também leva em consideração o calendário intenso do futebol europeu, especialmente os compromissos do Real Madrid no Campeonato Espanhol e na Champions League.

Mesmo com a possibilidade de retorno no domingo, a participação de Mbappé dependerá de sua evolução física nos próximos dias.

França acumula desfalques para enfrentar a Itália

A ausência de Kylian Mbappé aumenta a lista de problemas enfrentados por Zidane durante a atual Data Fifa.

Além do atacante do Real Madrid, a seleção francesa já havia perdido Pierre Kalulu, Aurélien Tchouaméni e Marcus Thuram, que deixaram a concentração por questões físicas.

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Com tantas baixas, o treinador precisará reorganizar a equipe titular para o confronto no San Siro, em Milão.

A tendência é que Bradley Barcola seja utilizado como referência no ataque, com Michael Olise, Rayan Cherki e Désiré Doué aparecendo como alternativas para compor o setor ofensivo.

A comissão técnica também convocou Eli Junior Kroupi para suprir a ausência de Thuram, enquanto Senny Mayulu foi integrado ao grupo.

Zidane manda recado após sequência de lesões

Questionado sobre os problemas físicos que atingiram a seleção francesa, Zinedine Zidane reconheceu as dificuldades para montar a equipe, mas descartou utilizar os desfalques como justificativa para um eventual resultado negativo.

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— Eu seleciono os jogadores e, às vezes, essas coisas acontecem. Em novembro, com o campeonato e a Liga dos Campeões, temos que aceitar. É lamentável. Como treinador, é horrível, mas não temos outra opção — afirmou.

O treinador também demonstrou confiança nas alternativas disponíveis e ressaltou a necessidade de manter o nível competitivo da equipe.

— De qualquer forma, não é desculpa. Temos jogadores capazes de render bem. Quando não temos outra escolha, escalamos os jogadores e buscamos a vitória — completou.

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A França enfrenta a Itália nesta quinta-feira (12), no San Siro, e encerra sua participação na fase de grupos da Liga das Nações diante da Turquia, no domingo (15), em Lyon.