Técnico da Espanha se revolta com polêmica sobre Lamine Yamal

O técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, perdeu a paciência durante uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira (11), ao ser questionado sobre supostos privilégios concedidos a Lamine Yamal. Na véspera do confronto contra a Tchéquia, pela quinta rodada da Liga das Nações, o treinador criticou duramente os rumores envolvendo o atacante do Barcelona e negou qualquer tratamento especial ao jogador.

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Luis de la Fuente criticou rumores sobre supostos privilégios a Lamine Yamal na seleção espanhola (Foto: Michal Cizek / AFP)

A polêmica ganhou força após a ausência de Yamal na delegação espanhola que viajou para enfrentar os tchecos. O jogador apresentou um problema no joelho e foi preservado pela comissão médica, situação que levantou questionamentos sobre um possível tratamento diferenciado ao camisa 10.

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Visivelmente incomodado com o assunto, De la Fuente afirmou que o principal problema não são as críticas, mas a divulgação de informações que, segundo ele, não correspondem à realidade.

— O que mais me magoa é a mentira, a falta de rigor, a falta de honestidade e a invenção. É por isso que revelei mais do que devia, mas é a única maneira de as pessoas saberem a verdade. Não suporto pessoas que tentam enganar e mentir — declarou o treinador.

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Técnico da Espanha nega privilégios a Lamine Yamal

As especulações surgiram após a decisão de deixar Lamine Yamal fora da viagem para o confronto contra a Tchéquia. O atacante do Barcelona enfrenta um problema físico no joelho, e a comissão técnica optou por seguir a orientação do departamento médico.

Lamine Yamal ficou fora do confronto contra a Tchéquia por causa de um problema no joelho (Foto: Miguel Riopa / AFP)

Questionado sobre a possibilidade de o jovem receber benefícios que não seriam oferecidos a outros jogadores, Luis de la Fuente negou qualquer diferenciação no tratamento.

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O treinador utilizou a situação de Mikel Oyarzabal, outro jogador que passou por avaliações médicas, para reforçar que as decisões são tomadas de acordo com as condições físicas dos atletas.

— Não estou preocupado com mensagens externas porque estou aqui para esclarecer as coisas. As pessoas criam argumentos que não têm nada a ver com a realidade. Lamine não tem privilégios. Teríamos feito isso por qualquer outro jogador — afirmou.

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A declaração foi uma resposta direta aos rumores de que o atacante teria influência especial nas decisões da comissão técnica.

Lamine Yamal desfalca Espanha por problema no joelho

A ausência de Lamine Yamal representa uma baixa importante para a Espanha, que tenta manter o aproveitamento perfeito na fase de grupos da Liga das Nações.

O atacante do Barcelona não viajou com a delegação para o compromisso contra a Tchéquia após a avaliação médica de seu problema no joelho.

Apesar da repercussão sobre o caso, De la Fuente reiterou que a decisão foi tomada com base em critérios médicos, e não por qualquer privilégio concedido ao jogador.

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A comissão técnica espanhola terá de encontrar alternativas para o setor ofensivo sem contar com um de seus principais nomes.