República Tcheca x Espanha: onde assistir, horário e escalações
Em Praga, Espanha busca manter os 100% diante da República Tcheca
República Tcheca e Espanha se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Franz Horr, em Praga. O confronto é válido pela 5ª rodada do Grupo A3 da Uefa Nations League 2026/27 e opõe os dois extremos da classificação da chave. O Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️Clique para assistir no SporTv!
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Ficha do jogo
Como chegam República Tcheca e Espanha para a partida?
República Tcheca A República Tcheca entra em campo já matematicamente eliminada e segurando a lanterna do grupo, ainda sem somar pontos na competição. Sob o comando do técnico Santi Denia, o time da casa reconhece o favoritismo amplo do adversário, mas promete manter a sua base titular para tentar aproveitar os espaços cedidos pelo rival e pontuar diante de sua torcida.
Espanha Atual campeã mundial e já classificada para as quartas de final, a Espanha ostenta a liderança isolada do Grupo A3 com 12 pontos e 100% de aproveitamento. Para o duelo fora de casa, o técnico Luis de la Fuente lida com ausências de peso no departamento médico, como os meio-campistas Rodri e Dani Olmo, além da joia Lamine Yamal. Ainda assim, a Furia entra como favorita absoluta, confiando na criatividade de Pedri e na velocidade de Nico Williams e Yeremy Pino para buscar a quinta vitória consecutiva no torneio.
✅ Ficha do jogo: República Tcheca x Espanha
Competição: Nations League 2026/27 (Grupo A3 - 5ª rodada)
📅 Data: Quinta-feira, 12 de novembro de 2026
⏰ Horário: 16h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Franz Horr, Praga (República Tcheca)
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada)
📋 Prováveis Escalações
REPÚBLICA TCHECA (Técnico: Santi Denia):
Lukas Hornícek; Vladimír Coufal, Stepan Chaloupek, Ladislav Krejci e Jiri Slama; Alex Kral, Lukas Cerv e Tomás Soucek; Lukas Ambros, Adam Hlozek e Krystof Danek
ESPANHA (Técnico: Luis de la Fuente):
Unai Simón; Marc Pubill, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Pedri e Fermín López; Yeremy Pino, Nico Williams e Ferran Torres
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