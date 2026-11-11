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República Tcheca x Espanha: onde assistir, horário e escalações

Em Praga, Espanha busca manter os 100% diante da República Tcheca

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/11/2026 15:35
Atualizado há 1 minutos
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UEFA Nations League 2026/2027 - República Tcheca x Espanha
Onde assistir ao vivo a partida entre República Tcheca e Espanha pela Uefa Nations League 2026/2027 (Arte / Lance!)

República Tcheca e Espanha se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Franz Horr, em Praga. O confronto é válido pela 5ª rodada do Grupo A3 da Uefa Nations League 2026/27 e opõe os dois extremos da classificação da chave. O Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️Clique para assistir no SporTv!

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Ficha do jogo

TCH
ESP
Campeonato
UEFA Nations League 2026/2027
Data e Hora
12/11/2026, 16:45
Local
epet ARENA - Praha
Árbitro
Onde assistir

Como chegam República Tcheca e Espanha para a partida?

República Tcheca A República Tcheca entra em campo já matematicamente eliminada e segurando a lanterna do grupo, ainda sem somar pontos na competição. Sob o comando do técnico Santi Denia, o time da casa reconhece o favoritismo amplo do adversário, mas promete manter a sua base titular para tentar aproveitar os espaços cedidos pelo rival e pontuar diante de sua torcida.

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Espanha Atual campeã mundial e já classificada para as quartas de final, a Espanha ostenta a liderança isolada do Grupo A3 com 12 pontos e 100% de aproveitamento. Para o duelo fora de casa, o técnico Luis de la Fuente lida com ausências de peso no departamento médico, como os meio-campistas Rodri e Dani Olmo, além da joia Lamine Yamal. Ainda assim, a Furia entra como favorita absoluta, confiando na criatividade de Pedri e na velocidade de Nico Williams e Yeremy Pino para buscar a quinta vitória consecutiva no torneio.

Ficha do jogo: República Tcheca x Espanha
Competição: Nations League 2026/27 (Grupo A3 - 5ª rodada)
📅 Data: Quinta-feira, 12 de novembro de 2026
Horário: 16h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Franz Horr, Praga (República Tcheca)
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada)

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📋 Prováveis Escalações

REPÚBLICA TCHECA (Técnico: Santi Denia):
Lukas Hornícek; Vladimír Coufal, Stepan Chaloupek, Ladislav Krejci e Jiri Slama; Alex Kral, Lukas Cerv e Tomás Soucek; Lukas Ambros, Adam Hlozek e Krystof Danek

ESPANHA (Técnico: Luis de la Fuente):
Unai Simón; Marc Pubill, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Pedri e Fermín López; Yeremy Pino, Nico Williams e Ferran Torres

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UEFA Nations League 2026/2027 - República Tcheca x Espanha
Onde assistir ao vivo a partida entre República Tcheca e Espanha pela Uefa Nations League 2026/2027 (Arte / Lance!)
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