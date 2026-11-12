Itália x França: finais históricas e episódios marcantes transformaram duelo em clássico europeu

Itália e França carregam uma rivalidade construída em alguns dos momentos mais emblemáticos da história do futebol. Em diferentes gerações, as seleções protagonizaram confrontos que ultrapassaram o resultado em campo e ficaram marcados por viradas dramáticas, decisões de títulos e personagens históricos. Entre os episódios mais lembrados estão as finais da Eurocopa de 2000 e da Copa do Mundo de 2006, que colocaram os países em lados opostos de duas decisões inesquecíveis.

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O próximo capítulo dessa história será escrito na quinta-feira (12), às 16h45 (de Brasília), no estádio San Siro, em Milão. Itália e França se enfrentam pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações 2026/27. O duelo será o segundo entre as equipes nesta edição. Em 2 de outubro, os países empataram por 1 a 1, no Stade de France, em Saint-Denis.

O encontro também terá um componente especial: Zinédine Zidane, protagonista de um dos episódios mais conhecidos dessa rivalidade, agora comanda a seleção francesa. Do outro lado, a Itália de Roberto Mancini terá o apoio da torcida em Milão.

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Eurocopa de 2000: a França virou o jogo nos acréscimos

A primeira grande decisão entre as seleções neste século aconteceu em 2 de julho de 2000, na final da Eurocopa, disputada em Roterdã, na Holanda. A Itália chegou à decisão depois de eliminar os Países Baixos nos pênaltis, enquanto a França buscava completar uma sequência histórica após conquistar a Copa do Mundo de 1998.

Os italianos saíram na frente aos 10 minutos do segundo tempo, quando Marco Delvecchio aproveitou cruzamento de Gianluca Pessotto para marcar. A equipe comandada por Dino Zoff conseguiu sustentar a vantagem durante praticamente toda a etapa final e ficou muito próxima do título.

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A comemoração, porém, foi adiada. Aos 48 minutos, Sylvain Wiltord aproveitou uma oportunidade na área e deixou tudo igual para os franceses. O empate levou a decisão para a prorrogação, disputada sob a regra do gol de ouro, em que a primeira equipe a marcar encerrava imediatamente a partida.

Aos 13 minutos do tempo extra, Robert Pirès avançou pela esquerda e encontrou David Trezeguet na área. O atacante finalizou de primeira, acertou o alto da meta italiana e garantiu a vitória francesa por 2 a 1.

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O resultado deu à França seu segundo título europeu e deixou a Itália com uma das derrotas mais dolorosas de sua trajetória em grandes decisões. Os italianos estiveram a poucos segundos da conquista, mas viram o adversário mudar o destino da partida nos instantes finais.

Copa do Mundo de 2006: Zidane e Materazzi protagonizaram cena histórica

Seis anos depois, Itália e França voltaram a disputar uma final, desta vez pela Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Em 9 de julho, as equipes se enfrentaram no Estádio Olímpico de Berlim, em uma decisão que terminou com outro empate no tempo regulamentar, mas teve um desfecho favorável aos italianos.

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A França abriu o placar logo aos sete minutos, com Zinédine Zidane. O camisa 10 converteu uma cobrança de pênalti com uma cavadinha que tocou no travessão antes de ultrapassar a linha do gol.

A resposta italiana veio aos 19 minutos. Após cobrança de escanteio de Andrea Pirlo, Marco Materazzi subiu mais alto que a defesa francesa e marcou de cabeça, deixando o placar em 1 a 1.

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O empate persistiu durante o restante do tempo regulamentar e a prorrogação. Mas o momento mais lembrado da decisão aconteceu aos 10 minutos do segundo tempo extra, quando Zidane atingiu Materazzi com uma cabeçada no peito. O árbitro Horacio Elizondo mostrou cartão vermelho ao francês, que deixou o gramado em sua última partida como jogador profissional.

Reprodução em quadrinho da cabeçada de Zidane (Foto: Arte/Lance!)

Sem conseguir desempatar, as seleções decidiram o título nas cobranças de pênaltis. David Trezeguet, justamente o autor do gol de ouro que havia dado o título europeu à França em 2000, acertou o travessão e desperdiçou sua cobrança. A Itália converteu todas as cinco penalidades, e Fabio Grosso marcou o gol que confirmou a vitória por 5 a 3 e o quarto título mundial italiano.

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Estátua da icônica cabeçada (Foto: Reprodução/Internet)

O reencontro pela Liga das Nações

A história entre as seleções ganhou mais um capítulo em outubro de 2026, quando França e Itália empataram por 1 a 1 no Stade de France, pela terceira rodada da Liga das Nações.

Michael Olise abriu o placar para os franceses aos 10 minutos do segundo tempo, em uma cobrança de falta. A Itália reagiu aos 23, quando Alessandro Bastoni aproveitou um erro na saída de bola adversária para igualar o marcador.

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O encontro também marcou o reencontro de Zidane com a seleção italiana desde a final da Copa do Mundo de 2006. Desta vez, o francês estava à beira do campo como treinador, em uma posição diferente daquela que ocupava no episódio que marcou sua despedida dos gramados.

Agora, o confronto será disputado em território italiano. O San Siro, em Milão, recebe a partida em 12 de novembro, às 20h45 no horário local (16h45 de Brasília). O estádio será palco de mais um encontro entre duas seleções que já dividiram algumas das páginas mais importantes do futebol europeu.

Onde assistir Itália x França