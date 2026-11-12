A Liga das Nações terá sua última rodada da fase de grupos entre domingo (15) e terça-feira (17) de novembro. Em diferentes partes da Europa, as seleções entram em campo com objetivos que vão desde a classificação para as quartas de final até a luta para evitar o rebaixamento. A rodada também vai definir quais equipes disputarão os playoffs de promoção e permanência nas divisões.

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Na Liga A, principal categoria do torneio, oito seleções avançam para as quartas de final. Espanha e Portugal já garantiram suas vagas, enquanto França, Itália, Inglaterra, Alemanha, Holanda e outras equipes ainda disputam posições nas respectivas chaves.

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Os confrontos da última rodada prometem decisões importantes. Espanha e Inglaterra fazem um dos jogos mais aguardados, enquanto Bélgica e Itália se enfrentam em uma partida que pode alterar a classificação do Grupo A1. Na outra chave, Alemanha e Holanda também chegam ao confronto direto com objetivos importantes.

O que está em jogo na Liga A?

A primeira divisão reúne 16 seleções, distribuídas em quatro grupos de quatro equipes. Após seis rodadas, as duas melhores de cada chave avançam às quartas de final, disputadas em março de 2027.

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A situação dos grupos antes da última rodada é a seguinte:

Grupo A1

França – 10 pontos

Itália – 7 pontos

Bélgica – 3 pontos

Turquia – 0 ponto

Grupo A2

Holanda – 8 pontos Grécia – 8 pontos Alemanha – 4 pontos Sérvia – 0 ponto

Grupo A3

Espanha – 12 pontos

Inglaterra – 9 pontos

Croácia – 3 pontos

República Tcheca – 0 ponto

Grupo A4

Portugal – 12 pontos

Dinamarca – 6 pontos

Noruega – 3 pontos

País de Gales – 3 pontos

No Grupo A1, a Itália ainda busca confirmar sua classificação e terá pela frente a Bélgica, fora de casa. A França, líder da chave, enfrenta a Turquia e tenta terminar a fase de grupos na primeira posição.

No Grupo A2, Holanda e Grécia dividem a liderança, com oito pontos cada. A Alemanha, com quatro, ainda pode entrar na disputa pelas primeiras posições. O confronto entre alemães e holandeses será determinante para a definição da chave.

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Já no Grupo A3, a Espanha tem a classificação assegurada, mas a Inglaterra ainda precisa confirmar sua posição entre as duas primeiras. As seleções se enfrentam na última rodada, enquanto Croácia e República Tcheca disputam pontos importantes na outra partida.

No Grupo A4, Portugal também já está classificado. A disputa envolve principalmente Dinamarca, Noruega e País de Gales, que tentam melhorar suas posições na tabela.

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Jogos da última rodada da Liga A

Os oito confrontos da primeira divisão serão disputados entre domingo e terça-feira:

Domingo (15/11)

Bélgica x Itália – 16h45

França x Turquia – 16h45

Croácia x República Tcheca – 16h45

Espanha x Inglaterra – 16h45

Segunda-feira (16/11)

Alemanha x Holanda – 16h45 Grécia x Sérvia – 16h45

Terça-feira (17/11)

Dinamarca x Noruega – 16h45

País de Gales x Portugal – 16h45

Todos os horários são de Brasília.

Acesso e rebaixamento também estão em jogo

A Liga das Nações não define apenas os classificados ao mata-mata. O desempenho na fase de grupos também determina quais seleções vão disputar a promoção ou precisarão lutar para permanecer na divisão atual.

Nas Ligas B e C, os líderes de cada grupo garantem acesso direto à categoria superior. Os segundos colocados disputam playoffs para tentar subir de divisão.

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Na Liga B, os quartos colocados são rebaixados diretamente para a Liga C. Já os terceiros colocados disputam playoffs de permanência contra os segundos colocados da terceira divisão.

Na Liga C, os últimos colocados também precisam ficar atentos à classificação. Os piores desempenhos entre os quartos colocados podem resultar em rebaixamento para a Liga D, enquanto outras equipes ainda terão de disputar playoffs.

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Na Liga D, a disputa envolve a possibilidade de promoção à terceira divisão. Com a mudança prevista para o próximo formato, todas as seleções que atualmente disputam a quarta categoria serão integradas à Liga C em 2028/29.

O que muda na Liga das Nações em 2028/29?

A Uefa já aprovou uma reformulação para a competição a partir da temporada 2028/29. O torneio deixará de contar com quatro divisões e passará a ter três ligas, cada uma com 18 seleções.

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A mudança exige uma reorganização das equipes e torna os resultados desta edição importantes para a composição das próximas divisões. As campanhas de 2026/27 vão determinar a distribuição das seleções no novo modelo.

A fase final da atual edição está prevista para junho de 2027, entre os dias 9 e 13, quando serão disputadas as semifinais e a decisão do título.