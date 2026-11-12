Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (12/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A quinta-feira (12) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas pelos amistosos de seleções, UEFA Nations League, Copa da UEFA Feminina e Série B do Brasileirão. Os destaques ficam para Itália x França, Inglaterra x Croácia, Barcelona x Arsenal e Ponte Preta x Operário-PR.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 12 de novembro de 2026):
Amistosos de seleções
3h10 – Nova Zelândia x Índia
12h – Usbequistão x Rússia
14h – Lituânia x Suriname
14h30 – Malta x Suazilândia
UEFA Nations League
14h – Armênia x Chipre
14h – Turquia x Bélgica
16h45 – Albânia x Finlândia
16h45 – San Marino x Bielorrússia
16h45 – Montenegro x Letônia
16h45 – República Tcheca x Espanha
16h45 – Inglaterra x Croácia
16h45 – Itália x França
Copa da UEFA Feminina
14h45 – Barcelona x Arsenal
Série B
19h – Ponte Preta x Operário-PR
20h – São Bernardo x Athletic Club MG
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