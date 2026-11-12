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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (12/11/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/11/2026 05:00
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Médio: Harry Kane comemora gol da Inglaterra com Elliott Anderson na Nations League. (Foto: Adrian Dennis/AFP)
Inglaterra vai enfrentar a Croácia na Nations League (Foto: Adrian Dennis/AFP)

A quinta-feira (12) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas pelos amistosos de seleções, UEFA Nations League, Copa da UEFA Feminina e Série B do Brasileirão. Os destaques ficam para Itália x França, Inglaterra x Croácia, Barcelona x Arsenal e Ponte Preta x Operário-PR.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 12 de novembro de 2026):

Amistosos de seleções

3h10 – Nova Zelândia x Índia

12h – Usbequistão x Rússia

14h – Lituânia x Suriname

14h30 – Malta x Suazilândia

UEFA Nations League

14h – Armênia x Chipre

14h – Turquia x Bélgica

16h45 – Albânia x Finlândia

16h45 – San Marino x Bielorrússia

16h45 – Montenegro x Letônia

16h45 – República Tcheca x Espanha

16h45 – Inglaterra x Croácia

16h45 – Itália x França

Copa da UEFA Feminina

14h45 – Barcelona x Arsenal

Série B

19h – Ponte Preta x Operário-PR

20h – São Bernardo x Athletic Club MG

Kevin De Bruyne comemora o gol da Bélgica sobre a Turquia na Liga das Nações (Foto: John Thys / AFP)
Bélgica vai enfrentar a Turquia na Nations League (Foto: John Thys / AFP)

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