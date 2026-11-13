Holanda goleia Grécia por 7 a 0 na Nations League

A Holanda protagonizou uma atuação de gala nesta sexta-feira (13), ao golear a Grécia por 7 a 0, na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, pela quinta rodada da Liga das Nações. Com um futebol ofensivo envolvente, a equipe comandada por Xavi Hernández dominou o adversário e teve Tijjani Reijnders, autor de três gols, como principal destaque da partida.

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Holanda protagonizou uma atuação ofensiva dominante na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã (Foto: Koen van Weel / ANP / AFP)

Além do hat-trick do meio-campista, Crysencio Summerville, Jurriën Timber (duas vezes) e Donyell Malen completaram a goleada. O resultado deixou a seleção holandesa em situação privilegiada na disputa por uma vaga nas quartas de final da competição.

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Como foi Holanda x Grécia?

A Holanda precisou de apenas seis minutos para abrir o placar. Após uma sequência de erros do zagueiro Konstantinos Mavropanos, Summerville aproveitou a oportunidade e colocou os donos da casa em vantagem. O gol deu início a um verdadeiro espetáculo ofensivo. Com intensa movimentação, troca de passes e liberdade para os jogadores de meio-campo, a equipe de Xavi Hernández encontrou espaços com facilidade na defesa grega. Reijnders marcou três vezes ainda no primeiro tempo, aproveitando jogadas construídas principalmente por Joey Veerman, Frenkie de Jong e Denzel Dumfries. A Holanda foi para o intervalo com uma vantagem expressiva, enquanto a Grécia ainda teve um gol anulado pelo VAR após um toque de mão na jogada.

Mesmo com o resultado encaminhado, a seleção holandesa manteve o controle da partida na etapa final. Xavi aproveitou a vantagem para administrar o desgaste de alguns titulares, incluindo Frenkie de Jong, mas a intensidade ofensiva continuou. Jurriën Timber, que teve liberdade para avançar durante todo o confronto, marcou duas vezes, enquanto Donyell Malen também deixou sua marca. Summerville ainda teve a oportunidade de ampliar a goleada, mas parou em uma grande defesa do goleiro Kostas Tzolakis. Ao apito final, a torcida holandesa celebrou uma das atuações mais convincentes da equipe sob o comando do treinador espanhol.

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Holanda se aproxima das quartas de final da Liga das Nações

A goleada representa um passo importante para a Holanda na briga pela classificação às quartas de final da Liga das Nações.

A equipe de Xavi Hernández encerra sua participação na fase de grupos diante da Alemanha, na próxima segunda-feira (16). O confronto será mais um teste para a seleção holandesa, que busca confirmar a evolução demonstrada diante da Grécia.