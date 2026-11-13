Ronaldinho Gaúcho pode voltar aos gramados após 11 anos neste domingo

Aos 46 anos, Ronaldinho Gaúcho desembarcou na Itália nesta sexta-feira (13) para iniciar os preparativos de seu retorno às competições oficiais. O ex-camisa 10 da Seleção Brasileira defenderá o Ravenna, equipe da terceira divisão italiana, no clássico contra o Forlì, marcado para domingo (15).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ronaldinho Gaúcho desembarca na Itália para retornar ao futebol profissional aos 46 anos (Foto: Reprodução / Instagram)

A partida será disputada no Estádio Bruno Benelli, às 13h30 (de Brasília), e poderá marcar o primeiro compromisso oficial do brasileiro desde 2015, quando vestiu a camisa do Fluminense. O retorno acontece mais de uma década depois de sua última atuação profissional.

continua após a publicidade

Ronaldinho Gaúcho chega à Itália e tem retorno planejado

Ronaldinho desembarcou no aeroporto de Forlì, no norte da Itália, onde foi recebido pelo presidente do Ravenna, Ignazio Cipriani, e pelo dirigente Lorenzo Tonetti. A chegada do brasileiro movimentou a cidade e aumentou a expectativa para o clássico regional.

Ronaldinho se prepara para defender o Ravenna após 11 anos longe das competições oficiais (Foto: Bruno Haddad / Fluminense F.C.)

O técnico Andrea Mandorlini já traçou um planejamento para a participação do ex-jogador. A ideia é utilizar Ronaldinho por aproximadamente 30 minutos, com liberdade para atuar no setor ofensivo.

continua após a publicidade

— Ele jogará cerca de meia hora e ficará lá na frente. Em qual posição? Os campeões devem escolher — declarou Mandorlini, em entrevista à Sky Sport.

A definição sobre a escalação inicial ainda apresenta informações divergentes na imprensa italiana. Enquanto alguns veículos apontam a possibilidade de Ronaldinho começar no banco de reservas, outros indicam que ele poderá ser titular.

continua após a publicidade

Preparação especial antes do clássico

O planejamento divulgado pelo Ravenna prevê uma atividade individual nesta sexta-feira e o primeiro treinamento com o elenco principal no sábado (14), no Estádio Bruno Benelli.

Assim, o brasileiro terá apenas uma sessão coletiva de preparação antes de entrar em campo. Mesmo com o longo período afastado das competições oficiais, a presença de Ronaldinho transformou o clássico da terceira divisão em um acontecimento de repercussão internacional.