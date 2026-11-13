Alemanha vence Sérvia e pressiona Holanda na Nations League

A Alemanha venceu a Sérvia por 3 a 1, nesta sexta-feira (13), em Belgrado, pela penúltima rodada da fase de grupos da Nations League. Com gols de Florian Wirtz, Brajan Gruda e um gol contra de Srdjan Babic, a seleção comandada por Jürgen Klopp conquistou um resultado importante na briga por uma vaga nas quartas de final da competição.

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Florian Wirtz marcou um dos gols da vitória da Alemanha sobre a Sérvia pela Liga das Nações (Foto: Pedja Milosavljevic / AFP)

A vitória foi a segunda de Klopp em cinco partidas à frente da seleção alemã. O treinador agora terá pela frente um confronto decisivo contra a Holanda, que goleou a Grécia por 7 a 0 e segue na liderança do grupo, com três pontos de vantagem sobre os alemães.

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O duelo em Belgrado também teve um cenário incomum. Cerca de 5 mil crianças acompanharam a partida nas arquibancadas, em meio às restrições de público impostas pela Uefa após episódios de comportamento racista e discriminatório.

Como foi Sérvia x Alemanha?

A Alemanha começou a partida em ritmo acelerado e abriu o placar logo aos 3 minutos. Após cobrança de escanteio de Maximilian Mittelstädt, Kai Havertz cabeceou, e a bola desviou no zagueiro sérvio Srdjan Babic antes de entrar. A vantagem aumentou aos 14 minutos, quando Florian Wirtz aproveitou o rebote de uma finalização de Havertz, encobriu o goleiro Vanja Milinkovic-Savic e completou para o gol. Mesmo sob chuva constante, os alemães mantiveram o controle das ações e ainda criaram oportunidades com Havertz e Jonathan Tah antes do intervalo.

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Na segunda etapa, o estreante Brajan Gruda ampliou aos 5 minutos, após uma arrancada individual iniciada ainda no campo de defesa alemão. A Sérvia conseguiu descontar, mas não ameaçou a vitória dos visitantes. Aos 20 minutos, Joshua Kimmich chegou a marcar o que seria o quarto gol da Alemanha, anulado por impedimento. Pouco depois, Marc-André ter Stegen fez uma importante defesa em finalização de Aleksandar Mitrovic. A situação dos sérvios ficou ainda mais complicada aos 31 minutos, quando Vanja Dragojevic recebeu cartão vermelho por uma falta em Kimmich.

Alemanha terá decisão contra a Holanda em Berlim

Com a vitória em Belgrado, a Alemanha segue na disputa pela classificação às quartas de final da Liga das Nações. A equipe permanece três pontos atrás da Holanda, líder do grupo após a goleada por 7 a 0 sobre a Grécia.

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As duas seleções se enfrentam na próxima segunda-feira (16), no Estádio Olímpico de Berlim, em um confronto que poderá definir o futuro dos alemães na competição.

A situação também depende dos resultados da Grécia, que permanece envolvida na disputa pelas primeiras posições. Um eventual empate em pontos entre três seleções poderá levar a definição da classificação aos critérios de desempate da Uefa.