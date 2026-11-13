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Messi volta ao Monumental para amistoso com River Plate

Partida será disputada em 19 de janeiro de 2027, no Mâs Monumental, em Buenos Aires

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/11/2026 17:29
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River Plate x Inter Miami CF — Encontro Monumental, 19 de janeiro de 2027, Buenos Aires.n
Inter Miami e River Plate se enfrentam no Monumental em janeiro (Foto: Divulgação)

River Plate e Inter Miami se enfrentarão em um amistoso no dia 19 de janeiro de 2027, no Mâs Monumental, em Buenos Aires. O confronto foi anunciado pelos dois clubes nesta sexta-feira (13) e terá Lionel Messi como um dos principais atrativos. O camisa 10 voltará ao estádio onde fez sua última partida pela seleção argentina.

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A divulgação da partida foi acompanhada pelo slogan "um encontro monumental", em referência à casa do River Plate. O duelo faz parte da preparação das equipes para a temporada de 2027 e também representará uma ocasião especial para Messi, que retornará ao local pouco mais de três meses depois de sua despedida da seleção no estádio.

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Messi voltará ao Monumental após último jogo pela Argentina

A última atuação de Messi no Mâs Monumental aconteceu em 6 de outubro, quando a Argentina enfrentou Benim. Na ocasião, a seleção anfitriã venceu por 3 a 0, em partida que marcou o encerramento do ciclo do craque com a equipe nacional naquele estádio.

O amistoso contra o River será, portanto, a primeira vez que o atacante atuará novamente no local desde aquele compromisso. A presença do argentino também ganha destaque por outro aspecto de sua trajetória: apesar de ter defendido Barcelona, Paris Saint-Germain e Inter Miami, Messi ainda não havia disputado um amistoso entre clubes em seu país natal.

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Suas aparições anteriores em território argentino fora dos compromissos pela seleção ficaram restritas a partidas festivas de despedida. O jogador participou das homenagens a Juan Román Riquelme e Maxi Rodríguez, este último ídolo do Newell's Old Boys, clube pelo qual Messi torce.

Messi acena para torcedores em despedida da Argentina
Messi acena para torcedores em despedida da Argentina (Foto: Luis ROBAYO/AFP)

River Plate e Inter Miami têm compromissos antes do amistoso

Antes do encontro em janeiro, os dois times ainda concentram suas atenções nas competições da atual temporada. O River Plate terá pela frente o Lanús no dia 21 de novembro, em confronto único pelas oitavas de final do Clausura argentino.

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O Inter Miami, por sua vez, enfrentará o Columbus Crew na primeira fase eliminatória após a temporada regular. Assim como o duelo do River, a partida será disputada em jogo único, também no dia 21 de novembro.

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