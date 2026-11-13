Messi volta ao Monumental para amistoso com River Plate

River Plate e Inter Miami se enfrentarão em um amistoso no dia 19 de janeiro de 2027, no Mâs Monumental, em Buenos Aires. O confronto foi anunciado pelos dois clubes nesta sexta-feira (13) e terá Lionel Messi como um dos principais atrativos. O camisa 10 voltará ao estádio onde fez sua última partida pela seleção argentina.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

A divulgação da partida foi acompanhada pelo slogan "um encontro monumental", em referência à casa do River Plate. O duelo faz parte da preparação das equipes para a temporada de 2027 e também representará uma ocasião especial para Messi, que retornará ao local pouco mais de três meses depois de sua despedida da seleção no estádio.

continua após a publicidade

Messi voltará ao Monumental após último jogo pela Argentina

A última atuação de Messi no Mâs Monumental aconteceu em 6 de outubro, quando a Argentina enfrentou Benim. Na ocasião, a seleção anfitriã venceu por 3 a 0, em partida que marcou o encerramento do ciclo do craque com a equipe nacional naquele estádio.

O amistoso contra o River será, portanto, a primeira vez que o atacante atuará novamente no local desde aquele compromisso. A presença do argentino também ganha destaque por outro aspecto de sua trajetória: apesar de ter defendido Barcelona, Paris Saint-Germain e Inter Miami, Messi ainda não havia disputado um amistoso entre clubes em seu país natal.

continua após a publicidade

Suas aparições anteriores em território argentino fora dos compromissos pela seleção ficaram restritas a partidas festivas de despedida. O jogador participou das homenagens a Juan Román Riquelme e Maxi Rodríguez, este último ídolo do Newell's Old Boys, clube pelo qual Messi torce.

Messi acena para torcedores em despedida da Argentina (Foto: Luis ROBAYO/AFP)

River Plate e Inter Miami têm compromissos antes do amistoso

Antes do encontro em janeiro, os dois times ainda concentram suas atenções nas competições da atual temporada. O River Plate terá pela frente o Lanús no dia 21 de novembro, em confronto único pelas oitavas de final do Clausura argentino.

continua após a publicidade

O Inter Miami, por sua vez, enfrentará o Columbus Crew na primeira fase eliminatória após a temporada regular. Assim como o duelo do River, a partida será disputada em jogo único, também no dia 21 de novembro.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.