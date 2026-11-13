Atlético de Madrid adquire 50% de clube equatoriano

O Atlético de Madrid deu mais um passo em sua estratégia de expansão internacional. O clube espanhol anunciou a aquisição de 50% do Atlético Fútbol Club, equipe equatoriana que conquistou recentemente o acesso à primeira divisão nacional. A operação fortalece a presença dos espanhóis na América do Sul e amplia um projeto esportivo e educacional iniciado em 2023.

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A outra metade do clube continuará sob responsabilidade da Junta de Beneficência de Guayaquil, organização sem fins lucrativos que já mantinha uma parceria com os espanhóis. Com a mudança, o Atlético FC passa a integrar oficialmente a estrutura internacional do clube madrilenho.

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Como funcionará a administração do Atlético FC?

O novo conselho de administração terá seis integrantes, divididos igualmente entre as duas instituições. Três representantes serão indicados pelo Atlético de Madrid, enquanto os outros três representarão a Junta de Beneficência.

Atlético FC conquistou acesso à elite do futebol equatoriano antes da entrada do clube espanhol como acionista (Foto: Reprodução)

A primeira reunião está prevista para a próxima semana. Na ocasião, os dirigentes deverão eleger o presidente do conselho, que será indicado pelo clube espanhol, além de nomear um diretor-geral responsável pela administração do Atlético FC.

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A nova estrutura permitirá ao Atlético de Madrid participar diretamente das decisões estratégicas e esportivas da equipe equatoriana.

Projeto começou em 2023 e já alcança milhares de jovens

A aquisição representa uma nova etapa de uma parceria iniciada em 2023, quando o Atlético de Madrid e a Junta de Beneficência criaram um projeto voltado à formação esportiva e educacional de jovens no Equador.

A iniciativa começou com a implementação de uma academia baseada na metodologia de treinamento e desenvolvimento do clube espanhol.

Desde então, o programa cresceu e passou a atuar em dez cidades equatorianas: Guayaquil, Cuenca, Manta, Machala, Buena Fe, Milagro, Montecristi, Salinas, Ambato e Quinindé.

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Com a inauguração de sua 30ª unidade, o projeto alcançou a marca de mais de 15 mil jovens atendidos, combinando atividades esportivas e ações de formação educacional.

A expansão também ganhou destaque institucional em novembro de 2024, quando a inauguração da unidade de Cuenca contou com a presença do rei da Espanha, Felipe VI, do presidente equatoriano, Daniel Noboa, e do presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.

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Novo clube do Atlético de Madrid disputará a elite equatoriana

Além da atuação social, o projeto também apresenta resultados dentro de campo. Em outubro, o Atlético FC conquistou o acesso à Série A do Campeonato Equatoriano, sob o comando do técnico Carlos Santamarina, profissional ligado à academia do clube espanhol.

O acesso coloca a equipe em um novo patamar competitivo justamente no momento em que o Atlético de Madrid assume parte de seu controle.