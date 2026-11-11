Ex-Real Madrid aprova saída de Endrick e faz comparação com substituto de Messi

O ex-treinador Fábio Capello aprovou uma saída de Endrick do Real Madrid na janela de transferências de janeiro. Em meio as especulações sobre o interesse da Roma, o veterano comparou a situação do brasileiro com a de Nico Paz, que brilha no Como e será o substituto de Messi na Argentina.

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- Na Roma, o Endrick pode fazer o que Nico Paz faz no Como. É jovem, vem do Real Madrid e tem muita qualidade. Conheço a base do Real Madrid e como selecionam os jogadores. Já vimos como podem fazer a diferença em nossa liga - disse Capello para o "La Gazzetta dello Sport".

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Formado no Real Madrid, Nico Paz buscou no Como uma oportunidade para ter mais minutagem devido a forte concorrência no clube espanhol. Atualmente, o argentino é visto como um dos grandes jogadores de sua posição.

Os merengues poderiam fazer uma negociação com Endrick semelhante ao que fizeram com Nico Paz, em que os espanhóis estabeleceram uma cláusula de recompra do meia argentino. No entanto, o brasileiro ainda não tomou uma decisão sobre seu futuro.

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