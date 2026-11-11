Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Ex-Real Madrid aprova saída de Endrick e faz comparação com substituto de Messi

Fábio Capello comentou sobre as especulações do brasileiro com a Roma

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/11/2026 12:11
Favorite o Lance! no Google
Endrick celebra gol marcado pelo Real Madrid contra a Roma, na Champions League
Endrick celebra gol marcado pelo Real Madrid contra a Roma, na Champions League (Foto: Filippo Monteforte/AFP)

O ex-treinador Fábio Capello aprovou uma saída de Endrick do Real Madrid na janela de transferências de janeiro. Em meio as especulações sobre o interesse da Roma, o veterano comparou a situação do brasileiro com a de Nico Paz, que brilha no Como e será o substituto de Messi na Argentina.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

- Na Roma, o Endrick pode fazer o que Nico Paz faz no Como. É jovem, vem do Real Madrid e tem muita qualidade. Conheço a base do Real Madrid e como selecionam os jogadores. Já vimos como podem fazer a diferença em nossa liga - disse Capello para o "La Gazzetta dello Sport".

continua após a publicidade

Formado no Real Madrid, Nico Paz buscou no Como uma oportunidade para ter mais minutagem devido a forte concorrência no clube espanhol. Atualmente, o argentino é visto como um dos grandes jogadores de sua posição.

Os merengues poderiam fazer uma negociação com Endrick semelhante ao que fizeram com Nico Paz, em que os espanhóis estabeleceram uma cláusula de recompra do meia argentino. No entanto, o brasileiro ainda não tomou uma decisão sobre seu futuro.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Novo-Camp-Nou2cms

Futebol Internacional

Barcelona inaugura memorial no Camp Nou para torcedores depositarem cinzas após a morte

Há 1 minuto
Mbappé em treino da França durante a Data Fifa de novembro

Futebol Internacional

Mbappé tem lesão muscular, deve desfalcar a França e liga alerta no Real Madrid

Há 3 horas
Raphinha comemoração

Seleção Brasileira

Raphinha será capitão e vestirá a camisa 10 da Seleção contra o Japão

Há 3 horas
Homem ao ar livre segura cachecol com ČESKO, cenário urbano ao fundo.

Futebol Internacional

Técnico da República Tcheca, Santi Denia projeta jogo perfeito para surpreender a Espanha: 'Vamos quebrar essa sequência'

Há 3 horas
Michael Carrick é o treinador do Manchester United (Foto: Darren Staples / AFP)

Futebol Internacional

Manchester United se aproxima de Pochettino, técnico dos EUA, para substituir Carrick, que segue no cargo

Há 3 horas
Jogador da seleção brasileira em treino, camiseta azul-claro com Itaú e Guaraná Antarctica, em campo.

Futebol Internacional

Joia do Cruzeiro, primo do Militão vira assunto na imprensa espanhola

Há 4 horas