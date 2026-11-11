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Mbappé tem lesão muscular, deve desfalcar a França e liga alerta no Real Madrid

Atacante não deve participar do jogo contra a Itália

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/11/2026 10:56
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Mbappé em treino da França durante a Data Fifa de novembro
Mbappé em treino da França durante a Data Fifa de novembro (Foto: Franck Fife/AFP)

O atacante Kylian Mbappé lida com uma lesão muscular na coxa direita e deve desfalcar a França contra a Itália, na Nations League. Segundo o "L'Équipe", o atleta não participou do último treino com o grupo sob comando de Zidane e pode se preservar para o confronto com a Turquia, no domingo (15).

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A situação de Mbappé liga um alerta no Real Madrid, que vive uma grande fase na temporada após oito vitórias consecutivas. Nesse período, o centroavante francês vem sendo o principal nome da equipe com nove gols marcados.

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Os exames realizados não mostram uma lesão grave, mas Mbappé é o quarto jogador da França e a se lesionar nessa Data Fifa. Inclusive, o Real Madrid se preocupa com Tchouaméni, que também desfalcará o time de Zidane contra a Itália e pode ter duas baixas na volta da La Liga.

Caso Mbappé não recupere sua melhor condição até o retorno da Data Fifa, Vini Jr ou Endrick disputariam a vaga do atacante francês na equipe de José Mourinho. Os brasileiros buscam mais protagonismo com a equipe merengue na temporada.

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