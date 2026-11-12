Com a temporada chegando ao fim, o Flamengo já começa a planejar os próximos anos e avalia possíveis mudanças no elenco. Um dos setores que está no radar da diretoria é a lateral esquerda. Nesse cenário, Douglas Santos, do Zenit, revelou que o clube carioca já fez sondagens por sua contratação. O jogador, convocado por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira, falou sobre o contato durante a preparação para os amistosos da Data Fifa.

Douglas Santos nunca escondeu o carinho pelo Flamengo. O lateral tem familiares rubro-negros e contou que costuma ser questionado sobre uma possível volta ao futebol brasileiro sempre que surgem notícias sobre o interesse do clube. Segundo ele, as conversas entre o Rubro-Negro e seu empresário já acontecem há algum tempo.

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— O Flamengo sempre vinha conversando, vinha tendo conversas com o empresário, perguntando e tal. Minha família, parentes, são flamenguistas. Sempre quando tem um burburinho, eles perguntam: 'E aí? Vai voltar agora mesmo?! Eu falo: "Cara, eu deixo com o Senhor. Se ele abrir as portas, vai ser o caminho. Eu procuro estar sempre em oração para que eu possa entender o momento certo e entender o momento de voltar — disse Douglas Santos, em entrevista ao "Ge".

Douglas Santos em ação pelo Brasil contra a Escócia na Copa do Mundo (Foto: ROBERT CIANFLONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O lateral, que esteve com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo deste ano, também destacou a importância de ser lembrado por um clube do tamanho do Flamengo. Apesar de ter carinho por outras equipes que defendeu no Brasil, como Atlético-MG, Douglas reconheceu o peso do interesse rubro-negro e não descartou uma oportunidade de retorno.

— Eu tenho muito carinho pelo Náutico, por onde passei, pelo Atlético-MG. Os dois anos que passei lá foram especiais. Mas o Flamengo hoje é um dos times que está brigando por todos os títulos. Então, a gente sabe que é uma potência ali no Brasil. Eu fico feliz de ter esses boatos, porque isso energiza e nos dá motivação para cada vez mais trabalhar forte. Se surgir a oportunidade, posso estar preparado para agarrá-la — completou.

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Situação contratual de Douglas Santos

Apesar das conversas e do interesse rubro-negro, uma possível negociação não seria simples. Douglas Santos tem contrato com o Zenit até junho de 2027, mas o vínculo prevê uma cláusula que permite ao clube russo estender o compromisso caso determinadas metas sejam alcançadas.

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Flamengo avalia mudanças na lateral esquerda

Atualmente, o Flamengo conta com Alex Sandro e Ayrton Lucas para a posição. O primeiro, com passagem vitoriosa pelo futebol europeu e pelo próprio clube carioca, renovou recentemente seu contrato. Já Ayrton Lucas tem alternado bons e maus momentos e convive com críticas de parte da torcida.

Dentro do planejamento rubro-negro, uma mudança na lateral esquerda não está descartada. Douglas Santos aparece como um nome avaliado para o setor, embora uma eventual contratação dependa de negociações com o Zenit e das condições contratuais do jogador.

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