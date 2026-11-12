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Atitude de craque do Real Madrid na Data Fifa vira assunto: 'Parabéns'

Jogador está servindo à seleção na Data Fifa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/11/2026 15:29
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Diomande é abraçado por Mbappé após marcar o primeiro gol pelo Real Madrid
Diomande chegoub ao Real Madrid nesta temporada (Foto: Oscar Del Pozo / AFP)

Nesta quinta-feira (12), um jogador do Real Madrid virou assunto nas redes sociais após aparecer distribuindo dinheiro para torcedores. Yan Diomande, atacante marfinense que se juntou ao clube espanhol na última janela de transferências, deixou a concentração de sua seleção nesta Data FIFA e distribuiu notas aos fãs que estavam no local.

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Veja alguns comentários:

Yan Diomandé será reforço do Real Madrid
Yan Diomandé disputou a Copa do Mundo antes de se juntar do Real Madrid (Foto: Instagram)

Diomande se prepara para defender a Costa do Marfim

Com 19 anos, Diomande completa 20 neste sábado. O atacante está concentrado com a seleção marfinense para os compromissos de novembro das Eliminatórias da Copa Africana das Nações.

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A equipe tem confronto marcado contra Gâmbia na próxima terça-feira. O jovem chega à Data Fifa em meio à expectativa dos torcedores, que demonstraram carinho pelo jogador durante sua apresentação à seleção.

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Diomande chegou ao Real Madrid em janela movimentada no mercado

O Real Madrid oficializou a contratação de Yan Diomande nesta temporada, após acordo com o RB Leipzig. O atacante marfinense assinou contrato por sete temporadas, válido até 30 de junho de 2033. A transferência foi fechada por cerca de 130 milhões de euros (R$ 832 milhões), em uma das maiores negociações da história do futebol.

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Diomande chegou a uma janela de transferências movimentada, que também contou com nomes como Bernardo Silva, Konaté, Cucurella, Dumfries e Carlos Espí. Aos 19 anos, o atacante é tratado como uma das promessas do futebol e despertou o interesse de grandes clubes europeus antes de acertar com o Real Madrid.

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