Pais de Walewska veem como represália tentativa de viúvo de cobrar aluguel de imóvel

Escrito por Lance! • Publicada em 01/05/2024 - 14:56 • Rio de Janeiro (RJ)

Os pais de Walewska, jogadora de vôlei que morreu em setembro, veem com uma represália a tentativa do viúvo da atleta, Ricardo Alexandre Mendes, de cobrar aluguel do imóvel em Belo Horizonte onde moram, segundo informou o UOL. Para eles, isso seria uma afronta à memória da jogadora, que teria presenteado os pais com o imóvel onde vivem há mais de uma década.

Walewska e Ricardo moravam em um apartamento em São Paulo e tinham outro imóvel no mesmo edifício, financiado. De acordo com a defesa de Ricardo, para compor o inventário, os imóveis ocupados precisam ser listados. No caso do imóvel em Minas Gerais, fazendo parte do espólio, os pais de Walewska passariam a pagar aluguel de R$ 2.070, além do IPTU, condomínio e contas de consumo, até a decisão da Justiça sobre o inventário, caso queiram continuar morando no local.

- Todo o imóvel que será partilhado após a tramitação do inventário é cabível o pagamento de locação com o depósito do valor nos autos. Após a partilha todo o patrimônio será dividido entre os herdeiros -diz o advogado João Vinícius Manssur.

Para a família, isso é uma tentativa de retirar o casal de idosos do local.

- A dor de perder nossa filha é imensurável, mas depois disso veio Ricardo Mendes, que tivemos como filho, querer nos destruir. Não queremos guerra, a família só quer entender onde foi parar o patrimônio do fruto do trabalho de nossa campeã - ressaltam Maria Aparecida e Geraldo Vieira.

Segundo o advogado Eric Vaccarezza, Ricardo Mendes está querendo cobrar aluguel dos pais Walewska por represália, "porque a família quer saber onde foi parar o patrimônio dela".

A jogadora morreu no dia 22 de setembro de 2023, após cair do 17º andar do prédio onde morava. A polícia investiga o caso.