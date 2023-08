- Por já ter vivido o clube por dentro, sempre evitei fazer comentários sobre as notícias do dia a dia a fim de que não fossem confundidos com a crítica fácil e os ataques com os quais sofri durante o meu mandato. Contudo, diante das recentes notícias, não posso deixar de lamentar a forma com que o mais qualificado elenco do Brasil vem sendo gerido. O Flamengo precisa voltar ao rumo do profissionalismo - completou.