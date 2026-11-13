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Torcida do Flamengo exalta entrada de Varela em Prestianni: 'Muito ídolo'

Lateral rubro-negro se envolveu em lance com argentino que ofendeu Vini Jr.

PorGabriel RodriguesRio de Janeiro (RJ)
13/11/2026 22:42
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Medina cercado por Valverde e Varela durante amistoso Argentina-Uruguai.
Medina é espremido pela marcação de Valverde e Varela no amistoso entre Argentina e Uruguai

Enquanto Arrascaeta brilhou participando dos dois gols da vitória do Uruguai por 2 a 1 sobre a Argentina, em amistoso realizado na noite desta sexta-feira (13), outro jogador do Flamengo também se destacou na partida. Mas por outro tipo de lance. O lateral-direito Varela chamou a atenção e repercutiu nas redes sociais por uma entrada no argentino Prestianni.

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O lance aconteceu aos 19 minutos do segundo tempo, pouco tempo depois do meia Prestianni entrar no lugar de Almada. O argentino avançava pelo meio quando foi derrubado na entrada da área por uma falta dura de Varela, que recebeu cartão amarelo pela falta.

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Nas redes sociais, os torcedores do Flamengo relembraram o caso de racismo de Prestianni contra Vini Jr., cria do Ninho do Urubu, em jogo entre Benfica e Real Madrid, pela Champions League, no começo de 2026. Na ocasião, o argentino tapou a boca para ofender o brasileiro, o que acabou gerando a chamada "Lei Vini Jr.", que pune jogadores que tapam a boca em uma discussão com um adversário.

Nas redes sociais, os rubro-negros se sentiram "vingados" com a entrada de Varela em Prestianni.

Com a bola rolando, o Uruguai contou com o brilho de Arrascaeta, que deu a assistência para o gol de Maxi Araújo e cruzou a bola que terminou no gol contra de Balerdi. Julián Álvarez descontou para a Argentina.

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