Torcida do Flamengo exalta entrada de Varela em Prestianni: 'Muito ídolo'
Lateral rubro-negro se envolveu em lance com argentino que ofendeu Vini Jr.
Enquanto Arrascaeta brilhou participando dos dois gols da vitória do Uruguai por 2 a 1 sobre a Argentina, em amistoso realizado na noite desta sexta-feira (13), outro jogador do Flamengo também se destacou na partida. Mas por outro tipo de lance. O lateral-direito Varela chamou a atenção e repercutiu nas redes sociais por uma entrada no argentino Prestianni.
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O lance aconteceu aos 19 minutos do segundo tempo, pouco tempo depois do meia Prestianni entrar no lugar de Almada. O argentino avançava pelo meio quando foi derrubado na entrada da área por uma falta dura de Varela, que recebeu cartão amarelo pela falta.
Nas redes sociais, os torcedores do Flamengo relembraram o caso de racismo de Prestianni contra Vini Jr., cria do Ninho do Urubu, em jogo entre Benfica e Real Madrid, pela Champions League, no começo de 2026. Na ocasião, o argentino tapou a boca para ofender o brasileiro, o que acabou gerando a chamada "Lei Vini Jr.", que pune jogadores que tapam a boca em uma discussão com um adversário.
Nas redes sociais, os rubro-negros se sentiram "vingados" com a entrada de Varela em Prestianni.
Com a bola rolando, o Uruguai contou com o brilho de Arrascaeta, que deu a assistência para o gol de Maxi Araújo e cruzou a bola que terminou no gol contra de Balerdi. Julián Álvarez descontou para a Argentina.
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