O Flamengo trata o Campeonato Brasileiro como prioridade na reta final da temporada. Líder da competição, com três pontos de vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado, o Rubro-Negro depende apenas dos próprios resultados para conquistar o título. Em meio à disputa, Joaquín Freitas reforçou o peso da competição para o clube e destacou a confiança no trabalho realizado ao longo do ano.

— Acho que o Brasileirão é a prioridade e a obrigação do clube, principalmente depois que, lamentavelmente, saímos da Libertadores. A ideia é sempre buscar os três pontos. Temos que ficar tranquilos, sabendo que dependemos de nós mesmos. Se continuarmos fazendo o trabalho que fizemos o ano todo, temos muita chance de ser campeões. Mas é jogo a jogo. Temos que manter a calma. Tem muita gente torcendo, e Deus queira que dê tudo certo — afirmou o atacante em entrevista à "FlamengoTV".

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Com quatro rodadas restantes, o Flamengo tem uma sequência decisiva pela frente. O primeiro compromisso será diante do Athletico, no Maracanã, pela 35ª rodada. Depois, a equipe comandada por Jardim visita o Palmeiras, em confronto direto que pode ser determinante para a definição do título. Na sequência, o Rubro-Negro enfrenta o Coritiba fora de casa e encerra sua participação no campeonato contra a Chapecoense, no Maracanã.

A possibilidade de levantar a taça também representa a realização de um sonho pessoal para Freitas. Em sua primeira temporada pelo Flamengo, o atacante busca conquistar o primeiro título como jogador profissional.

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— Seria lindo. Seria meu primeiro título como profissional, na minha primeira temporada no Flamengo. A gente sonha com isso, com ganhar títulos — declarou.

Freitas durante partida do Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

Freitas também sonha com a Libertadores

Apesar de reconhecer a importância do Brasileirão, Freitas também destacou o desejo de conquistar a Libertadores. O Flamengo foi eliminado na semifinal desta edição, diante do Estudiantes, mas o atacante vê a competição continental como um dos grandes objetivos de sua carreira.

— Eu adoraria ganhar uma Libertadores. É a conquista máxima. É óbvio que o Brasileirão é muito importante e muito difícil, mas, em nível continental, a mística é a Libertadores. Acho que é um objetivo que tenho, assim como toda a equipe — disse.

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O que Leonardo Jardim pede a Freitas no Flamengo?

O atacante também comentou sobre as orientações recebidas da comissão técnica de Leonardo Jardim. Segundo Freitas, o treinador cobra mobilidade e versatilidade no setor ofensivo, com participação em diferentes espaços do campo e movimentações para explorar as costas da defesa adversária.

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— O corpo técnico trabalha muito. Me pedem muita mobilidade por toda a frente do ataque, fazer diagonais nas costas da defesa e me aproximar para participar do jogo. Pedem que eu seja um jogador por dentro, por fora, versátil e que ofereça opções diferentes no ataque. Tenho jogado em quase todas as partidas, graças a Deus. Sou muito grato pelas oportunidades — explicou.

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