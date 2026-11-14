O volante João Gomes, revelado pelo Flamengo, virou assunto nas redes sociais durante o confronto entre Brasil e Japão, neste sábado (14). O jogador perdeu a posse de bola na origem do terceiro gol japonês, marcado nos minutos finais da partida. O lance provocou reclamações dos brasileiros, que pediram falta sobre o meio-campista antes da sequência da jogada.

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João Gomes se envolveu em lance polêmico que originou o terceiro gol do Japão contra o Brasil (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

A decisão da arbitragem gerou revolta entre os integrantes da Seleção Brasileira. O atacante Raphinha e o técnico Carlo Ancelotti foram expulsos por reclamação e, com isso, ficarão de fora do amistoso contra Singapura, marcado para a próxima terça-feira (17).

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Veja alguns comentários:

Lance de João Gomes gera polêmica em Brasil x Japão

A jogada aconteceu na reta final do confronto, quando João Gomes perdeu a bola no meio-campo e permitiu que o Japão iniciasse o ataque, que terminou no terceiro gol.

Os jogadores brasileiros contestaram a continuidade da jogada, alegando que o volante havia sofrido uma infração antes de perder a posse. Apesar das reclamações, a arbitragem não assinalou a falta, e o gol japonês foi validado.