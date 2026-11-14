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Possível erro de João Gomes, ex-Flamengo, em Brasil x Japão viraliza: 'Piada'

Volante perde a bola em lance polêmico que termina com expulsões de Raphinha e Ancelotti

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
14/11/2026 09:40
Supervisionado porMarcio Dolzan,
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Japão celebra em campo contra o Brasil; jogador de costas com o nº 13 é visível entre os companheiros.
Brasil e Japão se enfrentaram em amistoso neste sábado (14) (Foto: Guilherme Veiga / PxImages / FolhaPress)

O volante João Gomes, revelado pelo Flamengo, virou assunto nas redes sociais durante o confronto entre Brasil e Japão, neste sábado (14). O jogador perdeu a posse de bola na origem do terceiro gol japonês, marcado nos minutos finais da partida. O lance provocou reclamações dos brasileiros, que pediram falta sobre o meio-campista antes da sequência da jogada.

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Joao Gomes treinando pela seleção brasileira em Singapura, 13 nov 2026.
João Gomes se envolveu em lance polêmico que originou o terceiro gol do Japão contra o Brasil (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

A decisão da arbitragem gerou revolta entre os integrantes da Seleção Brasileira. O atacante Raphinha e o técnico Carlo Ancelotti foram expulsos por reclamação e, com isso, ficarão de fora do amistoso contra Singapura, marcado para a próxima terça-feira (17).

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Veja alguns comentários:

Lance de João Gomes gera polêmica em Brasil x Japão

A jogada aconteceu na reta final do confronto, quando João Gomes perdeu a bola no meio-campo e permitiu que o Japão iniciasse o ataque, que terminou no terceiro gol.

Os jogadores brasileiros contestaram a continuidade da jogada, alegando que o volante havia sofrido uma infração antes de perder a posse. Apesar das reclamações, a arbitragem não assinalou a falta, e o gol japonês foi validado.

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