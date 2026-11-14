A qualidade técnica do elenco do Flamengo chamou a atenção de Joaquín Freitas desde sua chegada ao clube. Ao falar sobre os companheiros que mais o surpreenderam nos treinamentos, o atacante destacou Carrascal e Pedro, ressaltando os recursos individuais dos dois jogadores para resolver diferentes situações dentro de campo.

— Tecnicamente, todos são de um nível top. Isso me surpreendeu. Todos são muito bons. Quem mais me surpreendeu foram Carrascal e Pedro. São jogadores que sempre têm um recurso diferente para resolver uma jogada. Arrascaeta também é muito bom tecnicamente. Tem também o Jorginho, pela forma como enxerga o jogo — afirmou o argentino, em entrevista à "FlamengoTV".

Freitas e Carrascal durante treino do Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

Entre os nomes citados, Pedro recebeu elogios especiais do atacante. Freitas destacou a capacidade do camisa 9 de encontrar diferentes soluções durante as partidas, além da presença constante na área para finalizar as jogadas.

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— Pedro tem uma qualidade extraordinária. Tem muitas opções para resolver um monte de jogadas, muitos recursos. Está sempre presente na área para fazer gols, que é o que melhor sabe fazer. A gente procura incorporar essas coisas boas ao próprio jogo. Venho aprendendo muito com ele — completou.

Freitas destaca lideranças do elenco do Flamengo

Além da qualidade técnica, Freitas também falou sobre o ambiente no vestiário rubro-negro e apontou jogadores que exercem papel importante na liderança do grupo. Danilo, Arrascaeta e Saúl foram os nomes lembrados pelo atacante.

— Danilo é uma referência muito positiva. Fala bastante e fala muito bem. É importante para o grupo. Arrascaeta também, assim como Saúl. São líderes desse grupo — declarou.

Jogadores do Flamengo durante treino no Ninho do Urubu (Foto: Divulgação/Flamengo)

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Próximo jogo do Flamengo

O próximo compromisso do Flamengo, após o término da Data Fifa, será no dia 18 de novembro, quando recebe o Athletico no Maracanã. Posteriormente, o time carioca encerra a sua participação no Brasileirão contra Palmeiras, Coritiba e Chapecoense. Atualmente, o time de Jardim lidera o torneio, com três pontos de vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado.

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