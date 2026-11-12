Joaquín Freitas e Anthony Valencia chegaram juntos ao Flamengo, foram apresentados à torcida no Maracanã e, posteriormente, à imprensa no Ninho do Urubu. Contratados na janela do meio do ano, os dois reforços desembarcaram no clube em um momento de expectativa, após as frustrações nas negociações por Thiago Almada e Luiz Henrique. Meses depois, porém, vivem realidades distintas no elenco de Leonardo Jardim.

Enquanto o argentino começa a ganhar espaço e já conta com a confiança da comissão técnica, o equatoriano ainda busca oportunidades. A diferença de utilização chama atenção: Freitas disputou dez partidas pelo Rubro-Negro, todas saindo do banco de reservas, enquanto Valencia entrou em campo apenas uma vez, somando 11 minutos.

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Freitas e Valencia são apresentados à torcida do Flamengo no Maracanã (Foto: Nayra HalmFotoarena/ Folhapress)

Freitas ganha espaço e tem função específica

Contratado junto ao River Plate por cerca de 7 milhões de euros (cerca de R$ 36 milhões na época), Freitas vem impressionando internamente. A comissão técnica entende que o argentino tem potencial para se tornar um nome importante do Flamengo nos próximos anos. O jogador também criou uma boa conexão com a torcida.

Dentro de campo, Jardim tem uma leitura específica sobre a função do atacante. O treinador não o considera um substituto imediato de Pedro, já que não enxerga nele um centroavante de referência. A velocidade, a mobilidade e a capacidade de enfrentar adversários no um contra um são algumas das principais características do argentino.

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Após a vitória sobre o Atlético-MG, no dia 26 de outubro, Jardim explicou como enxerga a utilização do reforço e detalhou uma mudança feita durante a partida:

— O Freitas é um jogador que, às vezes, assume o drible, assume as situações de 1 x 1 muitas vezes. Mas é um jogador que, dentro da área, tem pouca presença. Ele gosta de ser um pouco móvel. Eu mantive ele como segundo, mas depois ele estava fugindo da zona da área, longe do BH, e depois eu troquei com o Lino para jogar mais perto do BH e ele jogar mais por fora. O Carrascal, pela esquerda, para termos mais referência por fora, mas termos mais presença dentro da área, em termos estratégicos — iniciou Jardim.

Joaquín Freitas em campo pelo Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

O treinador também reforçou que Freitas ainda está em processo de adaptação, mas demonstrou satisfação com o que o argentino vem apresentando:

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— É um jogador que está chegando no Flamengo, é jovem, que a gente acredita, por isso ele tem jogado muitas vezes. Estamos felizes com ele. Com certeza amanhã pode jogar de início, mas acredito que ele não é um atacante de centro que faça o papel do Pedro ou do Bruno Henrique. É um segundo atacante que gosta de bola e procura a bola, e gosta de movimento; ele está sempre em movimento — completou durante a coletiva.

Os números de Freitas ainda são modestos, mas mostram um jogador que começa a participar da dinâmica ofensiva. No Flamengo, ele já soma uma assistência em dez partidas. Pelo River Plate, havia disputado 30 jogos, com um gol e duas assistências.

Comparativo de Joaquín Freitas

Estatística Flamengo River Plate Jogos 10 30 Titularidades 0 12 Minutos 117 1.507 Gols 0 1 Assistências 1 2

Valencia enfrenta concorrência e busca espaço

A situação de Anthony Valencia é diferente. Contratado junto ao Royal Antwerp, da Bélgica, por aproximadamente R$ 44 milhões, o equatoriano chegou inicialmente para ocupar a vaga de Gonzalo Plata, negociado com o Dínamo de Moscou. O planejamento, entretanto, mudou quando o compatriota retornou ao Flamengo após não ser aprovado nos exames médicos para concluir a transferência.

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Com Plata de volta, a concorrência aumentou. Além dele, Jardim conta com Carrascal, Luiz Araújo e Lucas Paquetá para atuar pelo lado direito do ataque. Nesse cenário, Valencia acabou perdendo espaço na disputa por minutos.

O próprio treinador explicou os motivos para a diferença de utilização entre os dois reforços e citou tanto a concorrência no elenco quanto um problema de saúde enfrentado pelo equatoriano:

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— Com certeza. O Freitas tem sido muito mais utilizado que o Valencia, principalmente por dois motivos. O primeiro motivo tem a ver com competitividade dentro do elenco. No momento em que o Valencia chega, o Plata sai, mas o Plata volta (risos). Aí ficamos com Plata, Carrascal, temos o Luiz Araújo e o Valencia — iniciou Jardim.

Anthony Valencia segura camisa do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

— E uma segunda situação, não sei se veio a público, ele ficou parado 10 dias por um problema de conjuntivite. Ele não podia treinar, podia passar para os outros, era contagioso. Ficou cinco dias sem treinar e outros dias treinando à parte. Por esses motivos. Com certeza, se ele estivesse treinando conosco, poderia ser uma opção no corredor hoje — completou.

Prestígio na seleção do Equador

Apesar da pouca utilização no Flamengo, Valencia segue prestigiado na seleção do Equador. Mesmo com apenas 11 minutos em campo pelo Rubro-Negro, foi convocado para os amistosos de novembro. A Data Fifa representa uma oportunidade para ganhar ritmo, manter espaço na seleção e mostrar serviço enquanto busca uma chance maior no clube carioca.

Antes de chegar ao Brasil, o atacante acumulou 84 partidas pelo Royal Antwerp, com 13 gols e quatro assistências. O histórico mostra uma experiência maior no futebol profissional em comparação com Freitas, embora o cenário atual no Flamengo seja bastante diferente.

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Comparativo de Anthony Valencia

Estatística Flamengo Royal Antwerp Jogos 1 84 Titularidades 0 29 Minutos 11 2.929 Gols 0 13 Assistências 0 4

Dois reforços, duas realidades

A contratação conjunta e a apresentação lado a lado criaram uma expectativa semelhante em torno dos dois jogadores. No entanto, a adaptação ao elenco, as características técnicas e as circunstâncias encontradas desde a chegada determinaram caminhos distintos.

Números de Freitas e Valencia pelo Flamengo (Foto: Arte/Lance!)

Os dois agora tentam construir seus próprios caminhos no Flamengo. Um já começa a convencer Jardim; o outro ainda busca a oportunidade de mostrar por que foi contratado.

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