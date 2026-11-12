Arrascaeta, camisa 10 do Flamengo, está com a seleção do Uruguai nesta Data Fifa, que ainda marca o início do trabalho do ídolo Diego Forlán à frente da Celeste. Após os três amistosos de setembro, com duas vitórias e uma derrota, a seleção enfrenta a Argentina nesta sexta-feira, em Buenos Aires. Para o craque rubro-negro, o amistoso tem características para ser tratado mais como uma festa pelos adversários, embora reconheça o peso do clássico.

— Pelo momento em que a Argentina vive e pelo momento do grupo, acredito que eles devem entrar em campo com um clima mais festivo, apesar de, claro, ser um clássico. Talvez seja uma partida para eles aproveitarem mais. Nós temos que pensar que é o início de um novo trabalho. Precisamos ter isso em mente e seguir crescendo — afirmou.

Arrascaeta, do Flamengo, em coletiva de imprensa pelo Uruguai (Foto: Divulgação/Uruguai)

O uruguaio também comentou a importância de trabalhar com Forlán, ídolo histórico do futebol do país, e destacou a relação construída entre o treinador e os jogadores.

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— É um momento especial por tudo o que Diego representa para o Uruguai, pelo respeito que os jogadores e torcedores têm por ele. É uma aproximação muito bonita, com uma energia muito boa. Voltar ao Uruguai depois de tudo o que passou é um bom momento para recomeçar, tanto para os treinadores quanto para os jogadores. É um grupo muito unido e forte (...). Quando não há resultados, tudo começa a ser questionado. É importante que o grupo esteja unido com o treinador para termos uma grande esperança — iniciou.

Giorgian y la ilusión por este nuevo proceso 🔟 https://t.co/O5EZhHsnoD — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 11, 2026

— Creio que a confiança que Diego tem nos dado desde que chegou faz a diferença. É um treinador muito próximo dos jogadores, sempre dando opções e orientações sobre movimentações. Para nós, ele é um exemplo de camisa 10, que finalizava e fazia muitos gols — completou.

Arrascaeta tem acordo para voltar ao Flamengo após amistoso

Após a partida contra a Argentina, o Uruguai recebe a República Dominicana, mas não contará com Arrascaeta. O camisa 10 chegou a um acordo com a comissão técnica para ser liberado logo após o duelo na La Bombonera e se apresentar ao Flamengo, visando à reta final do Brasileirão. Além dele, Varela também retornará, enquanto De La Cruz permanecerá com Forlán.

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