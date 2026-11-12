O Flamengo fez um jogo-treino na última quarta-feira (11) contra o Serrano, equipe que disputa a Série B1 do Campeonato Carioca. No Ninho do Urubu, o Rubro-Negro venceu por 5 a 1, em uma atividade que contou com diversas modificações na equipe. O gol marcado pela equipe de Petrópolis, inclusive, foi um golaço.

O time de Leonardo Jardim começou o amistoso com a espinha dorsal da equipe, com exceção de alguns nomes, principalmente aqueles que estão com suas seleções. Posteriormente, o treinador começou a fazer mudanças na equipe. Nomes como Luiz Araújo e Johnny participaram da partida.

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Jogo-treino entre Flamengo e Serrano (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Gol do Serrano repercute nas redes sociais

O gol do Serrano foi marcado por Thaígo Pereira, jovem que já passou por clubes como Corinthians e Athletico nas divisões de base. O jogador acertou um chutaço de fora da área, de primeira, sem dar chances ao goleiro Rossi.

Após a partida, Thaígo tirou fotos com jogadores do Flamengo, como Samuel Lino, Carrascal, Emerson Royal e Evertton Araújo.

Serrano enaltece o jogo-treino

Nas redes sociais, o perfil oficial do Serrano enalteceu a partida contra o Flamengo. O jogo-treino aconteceu durante a disputa da Série B1.

— Dia de muito aprendizado! Na manhã desta quarta-feira (11), fomos recebidos pelo Flamengo para uma atividade muito especial, visando à preparação para os próximos jogos da temporada. Experiência incrível poder desfrutar de uma estrutura de tão alto nível. Nosso muito obrigado ao Flamengo, à sua diretoria e a todos que proporcionaram esse momento — escreveu o clube.

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Próximo jogo do Flamengo

O amistoso contra o Serrano faz parte da programação do Flamengo visando à partida contra o Athletico. As equipes se enfrentam no dia 18 de novembro, no Maracanã, pela 35ª rodada do Brasileirão. O time carioca é o líder do torneio, com três pontos de vantagem sobre o Palmeiras, segundo colocado.

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