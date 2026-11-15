O Flamengo eternizou dois dos maiores ídolos de sua história neste domingo (15), data em que o clube completa 131 anos. Arrascaeta e Bruno Henrique foram homenageados com a inauguração de bustos na Gávea. Os dois são os maiores campeões da história rubro-negra, com 18 títulos conquistados cada um, e estiveram acompanhados de seus familiares durante a cerimônia.

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A homenagem reconhece a importância da dupla para uma das gerações mais vitoriosas do clube. Juntos, os jogadores participaram de conquistas marcantes, incluindo três títulos da Libertadores (2019, 2022 e 2025).

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Arrascaeta também alcançou um feito histórico: tornou-se o primeiro estrangeiro a ter um busto na sede do Flamengo. Contratado em 2019, o uruguaio não escondeu a emoção ao falar sobre a homenagem.

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— Para mim, é um grande prestígio poder representar o Flamengo. Nem no meu melhor momento eu pensei que chegaria esse momento de ficar eternizado para sempre com um busto aqui no Flamengo — declarou Arrascaeta.

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Para estar com o elenco rubro-negro e se preparar para a reta final da temporada, Arrascaeta pediu para ser liberado pela seleção uruguaia após o primeiro compromisso da equipe na Data Fifa, contra a Argentina. A solicitação também possibilitou a presença do meia na cerimônia.

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— Minha gratidão continua a mesma desde o momento em que eu cheguei aqui. O torcedor me abraçou com muito carinho, respeitou meu momento, me blindou sempre. [...] Grato por tudo e tomara que a gente continue levantando taças — completou.

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Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, destacou a importância de homenagear os jogadores enquanto ainda defendem as cores do clube. O dirigente também revelou que os próximos homenageados serão definidos com a participação da torcida.

— O público em geral vai ter a possibilidade de indicar quem deverão ser os homenageados do ano que vem. Então, no aniversário de 132 anos do Flamengo, nós teremos outros homenageados com a participação do público — afirmou.

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Arrascaeta e Bruno Henrique se juntam a ídolos do Flamengo

Com a inauguração dos bustos da dupla, a Gávea passa a contar com 14 homenagens do tipo. Antes dos atuais jogadores, nove integrantes da geração campeã mundial de 1981 já haviam recebido a honraria: Adílio, Andrade, Júnior, Lico, Leandro, Marinho, Mozer, Nunes e Raul Plassmann.

Carlinhos Violino, ex-jogador e treinador, Olivinha, ídolo do basquete rubro-negro, e José Agostinho Pereira da Cunha, um dos fundadores do Flamengo, também possuem bustos na sede social. Zico, maior ídolo da história do clube, foi homenageado com uma estátua.

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As esculturas de Arrascaeta e Bruno Henrique foram produzidas pelo artista Edu Santos, responsável por outras obras expostas na Gávea. Segundo Bap, os jogadores puderam conferir e aprovar os próprios bustos antes da inauguração.

Arrascaeta e Bruno Henrique: 18 títulos pelo Flamengo

Contratados em 2019, Arrascaeta e Bruno Henrique dividem o posto de maiores campeões da história do Flamengo. A dupla participou da conquista de 18 títulos oficiais em oito temporadas pelo clube.

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Libertadores: 2019, 2022 e 2025;

Campeonato Brasileiro: 2019, 2020 e 2025;

Copa do Brasil: 2022 e 2024;

Supercopa do Brasil: 2020, 2021 e 2025;

Campeonato Carioca: 2019, 2020, 2021, 2024, 2025 e 2026;

Recopa Sul-Americana: 2020.

Os dois jogadores podem ampliar a coleção de títulos já na próxima semana. Líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrenta Athletico-PR e Palmeiras em uma sequência que pode garantir mais uma conquista nacional.