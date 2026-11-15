Flamengo inaugura bustos de Arrascaeta e Bruno Henrique no aniversário de 131 anos
Maiores campeões da história rubro-negra, jogadores foram homenageados na sede social do clube neste domingo (15)
O Flamengo eternizou dois dos maiores ídolos de sua história neste domingo (15), data em que o clube completa 131 anos. Arrascaeta e Bruno Henrique foram homenageados com a inauguração de bustos na Gávea. Os dois são os maiores campeões da história rubro-negra, com 18 títulos conquistados cada um, e estiveram acompanhados de seus familiares durante a cerimônia.
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A homenagem reconhece a importância da dupla para uma das gerações mais vitoriosas do clube. Juntos, os jogadores participaram de conquistas marcantes, incluindo três títulos da Libertadores (2019, 2022 e 2025).
Arrascaeta também alcançou um feito histórico: tornou-se o primeiro estrangeiro a ter um busto na sede do Flamengo. Contratado em 2019, o uruguaio não escondeu a emoção ao falar sobre a homenagem.
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— Para mim, é um grande prestígio poder representar o Flamengo. Nem no meu melhor momento eu pensei que chegaria esse momento de ficar eternizado para sempre com um busto aqui no Flamengo — declarou Arrascaeta.
Para estar com o elenco rubro-negro e se preparar para a reta final da temporada, Arrascaeta pediu para ser liberado pela seleção uruguaia após o primeiro compromisso da equipe na Data Fifa, contra a Argentina. A solicitação também possibilitou a presença do meia na cerimônia.
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— Minha gratidão continua a mesma desde o momento em que eu cheguei aqui. O torcedor me abraçou com muito carinho, respeitou meu momento, me blindou sempre. [...] Grato por tudo e tomara que a gente continue levantando taças — completou.
Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, destacou a importância de homenagear os jogadores enquanto ainda defendem as cores do clube. O dirigente também revelou que os próximos homenageados serão definidos com a participação da torcida.
— O público em geral vai ter a possibilidade de indicar quem deverão ser os homenageados do ano que vem. Então, no aniversário de 132 anos do Flamengo, nós teremos outros homenageados com a participação do público — afirmou.
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Arrascaeta e Bruno Henrique se juntam a ídolos do Flamengo
Com a inauguração dos bustos da dupla, a Gávea passa a contar com 14 homenagens do tipo. Antes dos atuais jogadores, nove integrantes da geração campeã mundial de 1981 já haviam recebido a honraria: Adílio, Andrade, Júnior, Lico, Leandro, Marinho, Mozer, Nunes e Raul Plassmann.
Carlinhos Violino, ex-jogador e treinador, Olivinha, ídolo do basquete rubro-negro, e José Agostinho Pereira da Cunha, um dos fundadores do Flamengo, também possuem bustos na sede social. Zico, maior ídolo da história do clube, foi homenageado com uma estátua.
As esculturas de Arrascaeta e Bruno Henrique foram produzidas pelo artista Edu Santos, responsável por outras obras expostas na Gávea. Segundo Bap, os jogadores puderam conferir e aprovar os próprios bustos antes da inauguração.
Arrascaeta e Bruno Henrique: 18 títulos pelo Flamengo
Contratados em 2019, Arrascaeta e Bruno Henrique dividem o posto de maiores campeões da história do Flamengo. A dupla participou da conquista de 18 títulos oficiais em oito temporadas pelo clube.
- Libertadores: 2019, 2022 e 2025;
- Campeonato Brasileiro: 2019, 2020 e 2025;
- Copa do Brasil: 2022 e 2024;
- Supercopa do Brasil: 2020, 2021 e 2025;
- Campeonato Carioca: 2019, 2020, 2021, 2024, 2025 e 2026;
- Recopa Sul-Americana: 2020.
Os dois jogadores podem ampliar a coleção de títulos já na próxima semana. Líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrenta Athletico-PR e Palmeiras em uma sequência que pode garantir mais uma conquista nacional.
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