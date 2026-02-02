AO VIVO: Acompanhe a coletiva de apresentação de Lucas Paquetá no Flamengo

Após sete anos, Lucas Paquetá está de volta ao Flamengo. Reforço do clube para a temporada de 2026, o meia, que já reestreou com a camisa rubro-negra na Supercopa Rei, será apresentado oficialmente nesta segunda-feira (2), em coletiva de imprensa no Ninho do Urubu. O Lance! acompanha ao vivo e traz os principais destaques do retorno do jogador.

Revelado pelo Flamengo em 2016, Paquetá teve grandes atuações pelo time carioca antes de ser vendido para o Milan (ITA), no início de 2019. Após passagem pela Itália, o meia ainda passou pelo Lyon (FRA) antes de chegar ao West Ham, em 2022.

Com a camisa rubro-negra, Paquetá disputou 96 jogos, com 46 vitórias, 33 empates e 17 derrotas, com 18 gols marcados.

Lucas Paquetá em apresentação ao Flamengo (Foto: Pedro Werneck/Lance!)

Coletiva de apresentação de Lucas Paquetá 🔴⚫

– Acho que é impossível não falar em felicidade. Minha decisão foi voltada nisso. Tive oportunidades para continuar na Europa, na Inglaterra, mas o motivo de me sentir bem, de me sentir feliz foi voltar para o Flamengo – respondeu Paquetá sobre motivações a voltar ao clube.

– Eu volto com experiência. Cresci como profissional e ser humano, me tornei pai, tenho uma família. Então eu volto um cara muito experiente. Todos os lugares que eu passei, eu aprendi e evoluí. Então eu volto mais 'cascudo', no sentido de lidar com as situações que eu vá vivenciar, e mais preparado para lidar com tudo – respondeu o jogador sobre como volta ao Flamengo.

– Mais 'cascudo' não quer dizer mais fácil. Eu não consegui dormir, pensei muito nisso, mas mais 'cascudo' significa que hoje é um novo dia, tenho que estar de cabeça em pé, sei do que posso entregar ao Flamengo – disse Paquetá, sobre o gol perdido contra o Corinthians.

– Vou ter que usar um trecho de uma música: "Só quem é rubro-negro vai entender". É um amor, um carinho que eu sempre tive.. Eu cresci aqui, aqui é minha casa, eu queria voltar para casa. É sentimento, é identidade – sobre o que levou a voltar ao Flamengo.

– Meu objetivo é cumprir meu contrato fazendo o meu melhor. Eu quero ter uma história vencedora no Flamengo. Por isso 5 anos, porque sei que vou ter muitas oportunidades de levantar títulos e comemorar com a torcida. – sobre planos de carreira em volta ao Flamengo.

– Acho que faz parte do futebol. Quando eu ganho eu danço, quando eu faço gol eu danço, e as pessoas tem o direito de comemorar do jeito que elas queiram – sobre provocações de Matheuzinho após a derrota na final da Supercopa Rei.

– Eu gosto de estar em campo, ajudando meus companheiros. Fazer mais de uma função me torna 'privilegiado', já que eu tenha uma vantagem de estar dentro de campo. Conversei com o Filipe que fica a critério de onde ele me utilizar, e eu vou estar satisfeito de estar ajudando o Flamengo – afirmou Paquetá sobre em qual posição deve atuar.

