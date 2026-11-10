De acordo com levantamento da Forbes Brasil, Serena Williams, aos 45 anos, acumula um patrimônio estimado em US$ 400 milhões (cerca de R$ 2,2 bilhões), quantia seis vezes maior que a fortuna de sua irmã Venus Williams, de 46 anos, avaliada em US$ 65 milhões (aproximadamente R$ 364 milhões). Ambas continuam em atividade no circuito profissional de tênis em 2026 e figuram como referências globais da modalidade.

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As esportistas consolidaram trajetórias de grande sucesso no tênis, somando juntas 30 títulos individuais de Grand Slam, sendo 23 conquistas de Serena e 7 de Venus. Na lista de premiações oficiais da WTA, Serena ocupa a liderança histórica com cerca de US$ 95 milhões arrecadados, enquanto Venus obteve aproximadamente US$ 43 milhões em faturamento nos torneios.

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Venus Williams (e) recebe o abraço da irmã, Serena (Foto: Reprodução)

Investimentos e império empresarial fora das quadras

Contudo, a parcela mais expressiva da fortuna de Serena origina-se de suas iniciativas empresariais e acordos publicitários. A atleta celebrou contratos milionários com marcas como Nike, Beats by Dre, Gatorade e Gucci, além de ter fundado a Serena Ventures, fundo de capital de risco voltado ao aporte em startups lideradas por mulheres e grupos sub-representados. A investidora também possui negócios nos segmentos de moda, beleza e entretenimento, somados a um portfólio imobiliário avaliado em US$ 35 milhões.

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Venus Williams igualmente expandiu a atuação financeira para além do esporte. A esportista é fundadora da empresa de design de interiores V Starr e da marca de vestuário esportivo EleVen, além de integrar o grupo de acionistas da franquia Miami Dolphins, da NFL, em sociedade com Serena. No início dos anos 2000, Venus firmou um contrato de patrocínio com a Reebok no valor de US$ 40 milhões.

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A caminhada das atletas no esporte foi idealizada por seu pai, Richard Williams, cuja trajetória foi retratada no filme "King Richard: Criando Campeãs". A preparação planejada desde a infância culminou em carreiras vitoriosas e na consolidação de patrimônios milionários.

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Mesmo com o longo período de atuação profissional, Serena e Venus permanecem competindo em 2026. Após ter anunciado a aposentadoria em 2022, Serena retornou aos torneios oficiais e disputou competições como Wimbledon e o US Open, ocasião em que atuou na chave de duplas ao lado da irmã. Venus mantém a rotina de jogos e participa de torneios como o WTA de Hong Kong.

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*Matéria feita por IA e revisada por humanos.