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Odd 24.00 para Vini Jr. marcar em Brasil x Escócia (24/06)

Além da Odd Turbinada da Espotiva Bet, Estrela bet e Multibet também oferecem oportunidades para apostar no Brasil!

PorDavi CostaRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 18:04
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Ilustração que representa o confronto de hoje (24/06) entre Brasil e Escócia, na Copa do Mundo 2026.
Ilustração que representa o confronto de hoje (24/06) entre Brasil e Escócia, na Copa do Mundo 2026.

O confronto Brasil x Escócia de hoje (24/06) é o último jogo da Seleção Brasileira na fase de grupos e tem peso decisivo para a definição dos próximos adversários a serem enfrentados no mundial.

Com o Brasil todo grudado na tela da televisão, as bets autorizadas aproveitaram para lançar odds muito acima do esperado, trazendo uma oportunidade para quem já pensa em apostar no jogo de hoje.

Favorita, a Seleção Brasileira é protagonista dessas Super Odds para o jogo de Brasil e Escócia. Mesmo sem a certeza de Neymar em campo, o Brasil entra em campo em busca de uma vitória que pode assegurar o primeiro lugar no grupo, garantindo uma posição mais favorável na próxima fase.

Confira as três melhores oportunidades para quem fizer o cadastro e apostar no jogo de hoje:

MercadoOdd especialAposta máx.Link para apostar

Vini Jr. para marcar

24.00

R$1

Aposte na Esportiva Bet

Brasil para marcar

10.00

R$1

Aposte na Estrela bet

Brasil para vencer + Neymar para marcar

10.00

R$1

Aposte na Multibet

1. Esportiva Bet: odd 24.00 no gol de Vini Jr.

Artilheiro destaque da Seleção no momento, Vini Jr. marcou 2 dos 4 gols do Brasil na Copa de 2026 até o momento, além de contar com 3 assistências decisivas.

Figurando entre os dez primeiros jogadores do ranking de desempenho da Fifa, é fácil acreditar que Vini Jr. marcará um gol para o Brasil no confronto de hoje contra a Escócia.

  • Mercado: Vinicius Jr. para marcar a qualquer momento;
  • Odd original: 2.40;
  • Odd especial disponibilizada: 24.00;
  • Elegibilidade: novos cadastros a partir de 22/06 às 11h.
Aposte na EsportivaBet

🔞 +18. Aposte com responsabilidade. Verifique T&C no site oficial.

2. Estrela bet: odd 10.00 para Brasil marcar um gol

Embora para a Escócia um 0x0 seja motivo de comemoração, para o Brasil os gols são decisivos. A Seleção Brasileira procura aumentar sua vantagem e garantir o primeiro lugar no grupo, visto que isso liberaria um bom chaveamento para a próxima fase.

Tendo isso em vista, podemos esperar que a equipe brasileira pressione a Escócia, com o potencial de marcar até mais que apenas um gol.

  1. Mercado: Brasil marcar um gol;
  2. Odd original: 1.10;
  3. Odd especial disponibilizada: 10.00;
  4. Elegibilidade: novos cadastros a partir de 19/06 às 21h30.
Aposte na EstrelaBet

🔞 +18. Aposte com responsabilidade. Verifique T&C no site oficial.

3. Multibet: Brasil vencer + Neymar para marcar

Entre as três Super Odds de hoje, esta é a mais arriscada. Neymar acaba de se recuperar de uma lesão grau 2 na panturrilha e, segundo Ancelotti, deve participar apenas na etapa final do jogo, como um possível suporte a Vinicius Jr. nos últimos minutos do conflito.

  • Mercado: Brasil vencer + Neymar marcar a qualquer momento;
  • Odd original: 2.85;
  • Odd especial disponibilizada: 10.00;
  • Elegibilidade: novos cadastros.
Aposte na MultiBet

🔞 +18. Aposte com responsabilidade. Verifique T&C no site oficial.

Se for apostar no Brasil, aposte com responsabilidade!

As odds especiais podem ser uma boa porta de entrada para quem quer começar a apostar na Copa, mas é importante lembrar que apostas podem causar vício e perdas financeiras.

Todas as casas listadas neste artigo são licenciadas pelo Ministério da Fazenda e oferecem ferramentas de jogo responsável, como limites de depósito e autoexclusão.

Não se deixe levar pelo clima verde e amarelo sem ter certeza de que está encarando as apostas apenas como entretenimento, e não fonte de renda.

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