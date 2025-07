A plataforma de apostas Betsul oferece uma nova oferta para os fãs de futebol que apostam nos Campeonatos Brasileiros Série A e B. Ao apostar R$30 em partidas dessas ligas, o apostador ganha R$20 em benefício adicional para usar na seção de Esportes, exclusivamente na categoria Criar Aposta.

Apostar no Brasileirão

Essa promoção exclusiva está disponível apenas para usuários cadastrados na plataforma. Dessa forma, use o código promocional Betsul para se registrar.

➡️ Confira, ainda, as odds para o Brasileirão e confira as melhores cotações para os jogos do seu time.

Como funciona a promoção?

A promoção de aposta da Betsul é uma oportunidade para os fãs do futebol que gostam de acompanhar o Brasileirão. Ao investir R$30 em apostas nas Séries A e B, você recebe R$20 como benefício adicional para explorar outra seção de apostas.

Esse crédito extra pode ser utilizado exclusivamente na categoria Criar Aposta, permitindo novas estratégias e possibilidades para o apostador.

Termos e Condições relevantes

Aqui estão os principais termos e condições que você precisa saber antes de participar da promoção:

É necessário apostar R$30,00, e a odd mínima para a aposta é de 2,00 ;

; O bônus de R$20 é válido apenas para a categoria Criar Aposta na seção de Esportes;

na seção de Esportes; O benefício está disponível uma vez por cliente cadastrado na plataforma Betsul;

O valor ganho deve ser apostado três vezes antes de ser resgatável;

O benefício estará disponível do dia 23/07/2025 ao dia 27/07/2025 até 23:59;

Consulte o site da Betsul para conhecer os T&Cs completos e aproveitar a promoção da melhor forma possível.

Ir para a Betsul

Como fazer uma aposta no Brasileirão na Betsul? Passo a passo

Para aproveitar ao máximo a promoção da Betsul e apostar no Campeonato Brasileiro, siga este rápido passo a passo:

1 - Acesse o site da Betsul ou registre-se usando o código promocional Betsul;

2 - Deposite pelo menos R$30 na sua conta para começar a apostar;

3 - Escolha os jogos do Campeonato Brasileiro Séries A ou B que deseja apostar;

4 - Aposte um valor de R$30 ou mais, certificando-se de que as odds são de, no mínimo, 2,00;

5 - Após a aposta ser validada, acesse o bônus de R$20 para usar na categoria Criar Aposta na seção de Esportes.

Ao participar desta oferta, é possível explorar as rodadas do Brasileirão de uma forma mais interativa e envolvente. No entanto, os apostadores são incentivados a participar de forma responsável, aproveitando a experiência sem comprometer seu bem-estar financeiro.