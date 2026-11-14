Expulso, Ancelotti explica cartão vermelho em Brasil x Japão

Expulso enquanto o banco da Seleção Brasileira reclamava pelo gol de Sakamoto nos acréscimos, que acabaria rendendo mais uma vitória do Japão sobre o Brasil, o técnico Carlo Ancelotti justificou na entrevista pós-jogo o cartão vermelho recebido na partida deste sábado (14), no Estádio Nacional de Singapura.

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— Ele (o árbitro Jansen Foo Chuan Hui, de Singapura) me deu o cartão vermelho porque ele disse que eu não estava capaz de controlar o banco, e que todos os jogadores estavam no campo. Essa é a razão — justificou Ancelotti, em entrevista coletiva concedida ainda no estádio,

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Para o treinador da Seleção Brasileira, o placar de 3 a 2 passou "pela atitude do árbitro", que na avaliação de Ancelotti não era o adequado para apitar o jogo entre as duas seleções.

— Uma pena o resultado, porque não gostamos de perder o jogo, mas temos que olhar o que fizemos de bom. Há muitas coisas. Alguns jogadores que jogaram pela primeira vez, que mostraram boa qualidade. Por 70 minutos, a equipe esteve bem. O resultado, obviamente, é condicionado pela atitude do árbitro, que não apitava. Mas não é culpa sua; era um partido de nível, e eu acho que ele não tinha experiência para gerir este tipo de partida.

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Ancelotti diz que jogo em Singapura teve resultado afetado pela atuação do árbitro (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O jogo deste sábado foi o terceiro de Carlo Ancelotti em 21 partidas pela Seleção Brasileira, e culminou com a segunda derrota, ambas em amistosos. O técnico elogiou a equipe adversária, mas apesar do revés se disse satisfeito com a atuação do Brasil.

— O Japão é o mesmo, o time é realmente bem organizado, com muita intensidade, briga bastante para evitar nosso contra-ataque. E eu estou satisfeito com o jogo que fizemos, a não ser o começo do jogo, que não foi bom. Depois, eu acho que reagimos muito bem, tivemos a oportunidade de igualar o jogo e tentar vencer — considerou Ancelotti.

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A Seleção Brasileira volta a campo na próxima terça-feira (17), quando encara Singapura, a partir das 7h (de Brasília) no mesmo estádio.

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