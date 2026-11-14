Raphinha critica arbitragem após Brasil perder para o Japão

A derrota da Seleção Brasileira por 3 a 2 para o Japão, neste sábado (14), ficou marcada não apenas pelos problemas defensivos da equipe, mas também pela insatisfação com a arbitragem. Após o amistoso, Raphinha criticou a atuação do árbitro e afirmou que as decisões tomadas durante o confronto dificultaram a reação brasileira.

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Raphinha criticou a arbitragem após a derrota da Seleção Brasileira para o Japão (Foto: Saeed Khan / AFP)

O atacante do Barcelona reconheceu que a equipe comandada por Carlo Ancelotti precisa evoluir, mas destacou que o desempenho da arbitragem não poderia passar despercebido. O Brasil chegou a buscar o empate após sair perdendo por 2 a 0, mas sofreu o terceiro gol nos minutos finais.

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— A gente fez um grande jogo, muito melhor no segundo tempo do que no primeiro, mas é difícil quando tu joga contra o árbitro também. Fica muito complicado — afirmou Raphinha.

O jogador também admitiu que a Seleção ainda está longe de apresentar seu melhor futebol, embora tenha demonstrado confiança na evolução do grupo.

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— A gente tem muito a melhorar e a gente vai melhorar, mas a gente não pode deixar passar em branco a arbitragem de hoje — completou.

Polêmica no terceiro gol aumenta revolta brasileira

A principal reclamação dos jogadores brasileiros aconteceu na origem do terceiro gol do Japão, marcado aos 46 minutos do segundo tempo.

Na jogada, João Gomes perdeu a posse de bola, mas os brasileiros alegaram que o volante havia sofrido uma falta antes da recuperação japonesa. O árbitro deixou o lance seguir, e Sakamoto aproveitou a oportunidade para marcar o gol da vitória.

A decisão provocou forte reação dos jogadores e da comissão técnica. Raphinha e Carlo Ancelotti acabaram expulsos por reclamação e, conforme as informações sobre a partida, ficarão fora do amistoso contra Singapura, na próxima terça-feira (17).

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Como foi Brasil x Japão?

A Seleção Brasileira teve um primeiro tempo marcado por falhas defensivas e dificuldades para conter os contra-ataques japoneses. Sem Rayan, lesionado no treino da véspera, Ancelotti escalou André Luiz no meio-campo ao lado de Andrey Santos e Bruno Guimarães. O Japão aproveitou os espaços e abriu o placar aos 15 minutos, com Kubo. Quatro minutos depois, Nakamura ampliou a vantagem. O Brasil demorou a reagir, mas ganhou confiança aos 32 minutos, quando Vini Jr. acertou um golaço de fora da área e diminuiu para 2 a 1. Antes do intervalo, André Luiz ainda levou perigo em uma finalização de longa distância.

Na segunda etapa, o Brasil apresentou maior organização defensiva, mas continuou encontrando dificuldades para criar oportunidades. Ancelotti promoveu as entradas de Alisson Santana, Marlon Gomes, Jonathan Jesus e Endrick, e a equipe passou a pressionar o adversário. Aos 30 minutos, após cobrança de escanteio de Bruno Guimarães, Vini Jr. recebeu próximo à entrada da área e finalizou no canto oposto para empatar a partida. Quando a Seleção parecia próxima da virada, porém, Sakamoto marcou aos 46 minutos e garantiu a vitória japonesa por 3 a 2.