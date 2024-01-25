Portuguesa x Flamengo: estatísticas e informações para apostar no jogo da 4ª rodada do Carioca

O Flamengo segue seu tour pelo Norte e Nordeste do Brasil. No sábado (27), o Rubro-Negro mede forças com a Portuguesa, em duelo antecipado da quarta rodada do Campeonato Carioca. A partida será na Arena das Dunas, em Natal-RN, às 18h10. É importante destacar que o Flamengo está atuando com os jovens da base, já que o time principal está na pré-temporada, nos Estados Unidos.

Com quatro pontos (uma vitória e um empate), o Fla ocupa a vice-liderança na tabela de classificação do Carioca.

Dica de aposta

Mesmo jogando com atletas majoritariamente sub20, o Rubro-Negro é sempre forte. Aliado a isso, a torcida já comprou mais de 21 mil ingressos. Dessa forma, nossa dica de aposta é a dupla hipótese: vitória do Fla ou jogo terminando empatado.

Estatísticas de Flamengo x Portuguesa

Flamengo e Portuguesa se enfrentaram 73 vezes na história, com ampla vantagem rubro-negra: são 63 triunfos do Fla, três empates e apenas três vitórias da Lusa.

Além disso, a última derrota do Fla para o rival aconteceu em 1985! Desde então, os times se enfrentaram 17 vezes. O Mengão venceu 15 e empatou outras duas. O último encontro foi no estadual do ano passado: goleada do Flamengo por 4 a 1.

(Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Informações gerais da partida

Portuguesa x Flamengo

Data e horário: 27/01, às 18h10

Local: Arena das Dunas

Onde assistir: Bandsports e Canal GOAT (Youtube)

Prováveis escalações de Portuguesa x Flamengo

Flamengo: Matheus Cunha, Santiago Ocampos, Gabriel Noga, Diegão e Zé Welinton; Evertton, Rayan Lucas e Lorran; Pedro Estevam, Petterson e Werton. Técnico: Mário Jorge

Portuguesa-RJ: Dida; Ronaldo, Diego Guerra, Filemon e Pará; Wellington, João Paulo, Anderson Rosa e Nenê Bonilha; Romarinho e Patrick. Treinador: João Carlos

