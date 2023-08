Duelo no Beira-Rio acontece no sábado (5), às 18h30

Internacional x Corinthians: odds, estatísticas e informações do jogo pela 18ª rodada do Brasileirão

Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

O Internacional recebe o Corinthians na tarde de sábado (5), às 18h30, no Beira-Rio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes precisam da vitória para pular para a parte de cima da tabela da competição.

Enquanto o Colorado vem de derrota para o Cuiabá na última rodada, o Timão venceu o lanterna Vasco.

Estatísticas

Gaúchos e paulistas já se enfrentaram no Brasileirão em 70 oportunidades, e o Corinthians leva vantagem nas estatísticas: 24 vitórias do Timão, 16 do Colorado e 30 empates.



Com mando de campo do Inter, no entanto, os mandantes levam vantagem. Foram 34 jogos no Sul, sendo 11 vitórias para os mantes, seis derrotas e 17 empates.

Dica de aposta recomendada



Na Lance! Betting, as odds mostram o Colorado bem favorito a vencer o duelo no Beira-Rio. A vitória do Inter está pagando 1.98, com o empate em 3.25. A vitória do Timão paga, até o momento, 4.20.

*As odds podem mudar



Momentos das equipes

(Photo by JUAN MABROMATA / AFP)



O Internacional ocupa, atualmente, a 12ª posição do Brasileirão, com 23 pontos. O time perdeu seu último confronto no Beira-Rio para o Cuiabá, e vem de uma sequência de cinco jogos sem vencer na competição.



Além disso, perdeu o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores para o River Plate, por 2 a 1, na última terça-feira (1).

Agora, uma vitória para recuperar o gás do time é essencial.

(Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

O Corinthians, após uma sequência de instabilidade, parece ter recuperado seu fôlego. Apesar de ocupar apenas a 14ª posição no Brasileirão, com 19 pontos, venceu na última rodada.



Além disso, vem de vitórias na Copa do Brasil, por 2 a 1, contra o São Paulo no primeiro jogo da semifinal, e bateu o Newell's Old Boys de virada na terça-feira (1), por 1 a 0, pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana.