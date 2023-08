Equipes disputam liderança em Recife

Sport x Novorizontino: odds, estatísticas e informações do jogo pela 22ª rodada da Série B

Rafael Bandeira / Sport

Valendo a liderança da Série B, Sport e Novorizontino se enfrentam neste sábado (5), às 18h30, na Ilha do Retiro, em Recife. Com um ponto de distância, qualquer resultado pode mudar a configuração do G-4 e acirrar a briga pelo acesso.

Estatísticas

Em três jogos, todos pela Série B, o Grêmio Novorizontino nunca venceu o Sport na história. São dois empates e uma vitória do Leão, que quer seguir a escrita e reassumir a liderança da Série B.

No último jogo, já nesta edição da Série B, houve um empate em 0 a 0 em Novo Horizonte.

Foto: Divulgação/Sport

Dica de aposta recomendada

Momento das equipes

Sonhando com o acesso, os dois times vêm de bons resultados na atual competição. Enquanto o Novorizontino tem três vitórias seguidas, o Sport conquistou dois triunfos. No time paulista, o destaque é todo de Douglas Baggio. Revelado no Flamengo, o atacante tem feito uma excelente Série B.

Guilherme Videira / Novorizontino

Do lado do Sport, faltam adjetivos para descrever a temporada de Vagner Love. O "Artilheiro do Amor", mesmo com quase 40 anos, já marcou 22 gols no ano.

Foto: Rafael Bandeira / SCR.

É sempre bom lembrar que as apostas esportivas demandam responsabilidade e só podem ser feitas por maiores de 18 anos. Jogue com cuidado, sabedoria e divirta-se na Lance! Betting.

Informações gerais da partida

Sport x Novorizontino