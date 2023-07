Seleção Brasileira precisa vencer o confronto de quarta-feira (2) para avançar às oitavas de final

Brasil x Jamaica: odds, estatísticas e informações do jogo pela Copa do Mundo Feminina

Derrotada pela França no último sábado (29), a Seleção Brasileira, atual terceira colocada do Grupo F, precisa vencer a Jamaica na quarta-feira (2), às 7h, em Melbourne, para buscar a classificação para a próxima fase da Copa do Mundo Feminina. Vai ser duelo de tirar o fôlego logo pela manhã!

Atualmente, o Brasil ocupa a terceira posição do Grupo F, com três pontos, e só a vitória interessa, já que a Jamaica, segunda colocada, com quatro, joga por um empate.

Odds e Estatísticas

Cair na fase de grupos é algo raro para a Seleção Brasileira Feminina, que disputou todas as nove edições do Mundial, e foi eliminado nesta fase da competição apenas duas vezes: em 1991 e 1995.

Outro fato favorável para a Seleção Brasileira é nunca ter perdido para a Jamaica, nem sequer tomou gol. Foram apenas dois confrontos, ambos em 2007 e 2019. No primeiro, pelo Pan-Americano, goleou por 5 a 0. No segundo, pela Copa do Mundo, bateu a Jamaica por 3 a 0.

Confira as odds: Brasil (1.21) - Empate (7.0) - Jamaica (12.0).

Dicas de aposta recomendada

Na Lance! Betting, as odds mostram o Brasil disparado como favorito a ganhar o confronto.

Nossa dica de aposta turbinada é aproveitar os Pre-packs da Lance! Betting. Com odds chegando até o momento a 3.20, a boa é apostar que ambos os times marcam com a partida terminando com mais de 2,5 gols.

Momentos das equipes

Até aqui, foram dois jogos. O Brasil, de Marta, venceu Panamá na estreia, por 4 a 0, e perdeu para a França na segunda rodada, por 2 a 1. Agora, precisa vencer para não depender de uma zebra. Em caso de empate brasileiro, a equipe de Pia Sundhage só avança se o Panamá, último da chave com duas derrotas, vencer a líder França.

A Jamaica, com quatro pontos, precisa de um empate simples contra o Brasil para continuar na competição. No primeiro jogo, empatou sem gols com a França e, no segundo, venceu Panamá, por 1 a 0.

Informações do jogo

Brasil x Jamaica

Data e horário: 2/08/2023, às 7h

Local: Melbourne Rectangular