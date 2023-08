Botafogo x Internacional: odds, estatísticas e informações do jogo pela 19ª rodada do Brasileirão

Lutando na parte de cima da tabela, Botafogo e Internacional se enfrentam neste sábado (12), às 21h, no Nilton Santos. Em situação cômoda, o Botafogo sonha com a vitória, enquanto o Inter quer consolidar o bom momento. De olho nos mercados do jogo, a Lance! Betting tem odds de 2.00 para a vitória do Botafogo, 3.10 no empate e 4.25 na vitória do Colorado.

Ao longo da história, Botafogo e Internacional se enfrentaram em 67 oportunidades, com 20 vitórias alvinegras, 20 empates e 27 vitórias do Internacional. Na última partida entre as equipes, vitória do Fogão por 3 a 2 no Beira-Rio com direito a virada no fim do jogo.