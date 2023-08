Veja o que é liberado o que não é permitido em relação a apostas esportivas no Brasil

É proibido apostar no Brasil? Conheça a história do jogo no país

No início da década de 1940, o Brasil proibiu todas as formas de apostas por meio de uma lei sancionada pelo presidente Dutra. Desde então, o ato de apostar em território nacional foi vetado.

Essa proibição impactou diretamente os cassinos, como o icônico Palácio Quitandinha em Petrópolis, que representava uma das maiores estruturas de jogos de azar na América Latina.

Foi somente com a chegada de João Goulart ao poder, em 1960, que as apostas voltaram a ser permitidas, porém sob controle do governo federal.

Caixa Econômica Federal

Nesse período, a Caixa Econômica lançou as famosas loterias como Mega-Sena, Lotofácil e Lotomania, que despertam o sonho de milhões de brasileiros de conquistar uma grande fortuna há mais de 50 anos.

Vale ressaltar que, devido a obrigações tributárias, esses jogos de apostas destinam apenas 45,3% do valor arrecadado em premiações, enquanto o restante retorna ao governo.

Mega-Sena é o sonho dos brasileiros (Foto: Marcello Casado Jr/Agência Brasil)

A justificativa para a manutenção dessas loterias, mesmo com a proibição dos ditos jogos de azar, é a possibilidade de tributação e arrecadação de recursos para o país.

Mas afinal, é proibido apostar?

Sim, é proibido apostar em território nacional.

Mas a lei foi promulgada antes da criação da internet. Por conta disso, as apostas online são permitidas, já que celulares e computadores conectados à internet são como navios em águas internacionais.

De acordo com a (pré) regulamentação, sancionada por Michel Temer em 2018, as casas de apostas online foram comparadas a estes navios, que podem atuar como cassinos quando ancorados a 22 quilômetros da costa nacional.

Apesar desta brecha na lei, as apostas ainda são proibidas em território nacional, assim como a operação das casas de apostas no Brasil - atualmente essas operações acontecem fora do país.

Sendo assim, apenas as empresas do ramo que atuam fora do país e por meio da internet são permitidas, algo que vai mudar com a nova regulamentação.