Vis Pesaro x Pianese: onde assistir, horário e escalações
Vis Pesaro x Pianese: pela 14ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Vis Pesaro e Pianese se enfrentam neste sábado (14), às 10h30 (horário de Brasília), no Stadio Tonino Benelli, em Pesaro, pela 14ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Vis Pesaro foi derrotado pelo Pineto por 1 a 0, pela Serie C1, em jogo realizado em 9 de novembro. Já o Pianese venceu o Perugia por 3 a 2, também pela Serie C1, em 8 de novembro. Pelo torneio principal, ambas as equipes buscam melhorar suas posições na tabela.
Na tabela de classificação, o Vis Pesaro ocupa a 14ª colocação, enquanto o Pianese está em 15º lugar na Serie C1 2026/2027.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 14 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 10h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Tonino Benelli, Pesaro
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 14 de Novembro de 2026, às 10h30
Local: Stadio Tonino Benelli, Pesaro
Rodada: 14
Fase: Girone B
Escalações prováveis
Vis Pesaro
Técnico: A. Gennari
A. Gomis; G. Barranco, N. Conti, S. Boccia e G. Bailo; N. Berengo, M. Di Paola e M. Pucciarelli; G. Maucci, Amadou Konate e F. Nicastro.
Pianese
Técnico: A. Zanchetta
G. Astaldi; L. Masetti, M. Gorelli, L. Ercolani e K. Haveri; F. Proietto, M. Bertini e M. Tirelli; C. Martey, L. Fabrizi e G. Negri.
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