Ospitaletto x Dolomiti Bellunesi: onde assistir, horário e escalações

Ospitaletto e Dolomiti Bellunesi se enfrentam nesta sexta-feira (13), às 16h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale Ospitaletto, pela 14ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Ospitaletto venceu o Desenzano por 1 a 0, pela Serie C1 2026/2027. Já o Dolomiti Bellunesi foi derrotado pelo Pro Vercelli por 4 a 2, também pela Serie C1 2026/2027.

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Na tabela de classificação, o Ospitaletto ocupa a 14ª colocação, enquanto o Dolomiti Bellunesi está em 16º lugar, ambos na Serie C1 2026/2027, Girone A.

Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone A) 📅 Data: 13 de Novembro de 2026 ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília) 📍 Local: Stadio Comunale Ospitaletto, Ospitaletto Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 13 de Novembro de 2026, às 16h30

Local: Stadio Comunale Ospitaletto, Ospitaletto

Rodada: 14

Fase: Girone A

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Escalações prováveis

Ospitaletto

Técnico: A. Quaresmini

M. Ferrante; M. Casali, M. Possenti, R. Nessi e M. Gualandris; E. Tigani, M. Panatti e M. Guarneri; F. Galuppini, D. Stefanoni e F. Gobbi.

Dolomiti Bellunesi

Técnico: V. Espinal

L. Sonzogni; N. Trabucchi, N. Gobetti, D. Mondonico e A. Lattanzio; T. Cossalter, L. Agosti e L. Clemenza; Z. Beltaief, E. Toçi e Felipe Estrella.