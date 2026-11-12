Ospitaletto x Dolomiti Bellunesi: onde assistir, horário e escalações
Ospitaletto x Dolomiti Bellunesi: pela 14ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Ospitaletto e Dolomiti Bellunesi se enfrentam nesta sexta-feira (13), às 16h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale Ospitaletto, pela 14ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Ospitaletto venceu o Desenzano por 1 a 0, pela Serie C1 2026/2027. Já o Dolomiti Bellunesi foi derrotado pelo Pro Vercelli por 4 a 2, também pela Serie C1 2026/2027.
Na tabela de classificação, o Ospitaletto ocupa a 14ª colocação, enquanto o Dolomiti Bellunesi está em 16º lugar, ambos na Serie C1 2026/2027, Girone A.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 13 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Ospitaletto, Ospitaletto
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 13 de Novembro de 2026, às 16h30
Local: Stadio Comunale Ospitaletto, Ospitaletto
Rodada: 14
Fase: Girone A
Escalações prováveis
Ospitaletto
Técnico: A. Quaresmini
M. Ferrante; M. Casali, M. Possenti, R. Nessi e M. Gualandris; E. Tigani, M. Panatti e M. Guarneri; F. Galuppini, D. Stefanoni e F. Gobbi.
Dolomiti Bellunesi
Técnico: V. Espinal
L. Sonzogni; N. Trabucchi, N. Gobetti, D. Mondonico e A. Lattanzio; T. Cossalter, L. Agosti e L. Clemenza; Z. Beltaief, E. Toçi e Felipe Estrella.
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