Latina x Campobasso: onde assistir, horário e escalações

Latina e Campobasso se enfrentam nesta sexta-feira (13), às 16h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale Domenico Francioni, em Latina, pela 14ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Latina foi derrotado pelo Torres por 2 a 0, pela Serie C1 2026/2027. Já o Campobasso empatou com o Livorno por 1 a 1, também pela Serie C1 2026/2027.

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Na tabela de classificação, o Latina ocupa a 14ª colocação, com 12 pontos. O Campobasso, por sua vez, está em 7º lugar, com 20 pontos.

Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone B)

📅 Data: 13 de novembro de 2026

⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Stadio Comunale Domenico Francioni, Latina

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 13 de novembro de 2026, às 16h30

Local: Stadio Comunale Domenico Francioni, Latina

Rodada: 14

Fase: Girone B

Escalações prováveis

Latina

Técnico: G. Volpe

D. Mastrantonio; B. Calabrese, F. Marenco, M. Bruscagin e E. Ercolano; A. De Cristofaro, R. De Ciancio e S. D'Angelo; G. Tomaselli, J. Báez e L. Gagliano.

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Campobasso

Técnico: D. Mangia

A. Spurio; L. Coccia, G. Corbo, E. Salines e R. Pierno; D. Agazzi, R. Di Vico e L. Carfora; A. Bifulco, M. Stoppa e S. Leonardi.