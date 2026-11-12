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Latina x Campobasso: onde assistir, horário e escalações

Latina x Campobasso: pela 14ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/11/2026 04:01
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Serie C1 2026/2027 - Latina x Campobasso
Onde assistir ao vivo a partida entre Latina e Campobasso pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Latina e Campobasso se enfrentam nesta sexta-feira (13), às 16h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale Domenico Francioni, em Latina, pela 14ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Latina foi derrotado pelo Torres por 2 a 0, pela Serie C1 2026/2027. Já o Campobasso empatou com o Livorno por 1 a 1, também pela Serie C1 2026/2027.

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Na tabela de classificação, o Latina ocupa a 14ª colocação, com 12 pontos. O Campobasso, por sua vez, está em 7º lugar, com 20 pontos.

Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone B)
  • 📅 Data: 13 de novembro de 2026
  • ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Comunale Domenico Francioni, Latina
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 13 de novembro de 2026, às 16h30
Local: Stadio Comunale Domenico Francioni, Latina
Rodada: 14
Fase: Girone B

Escalações prováveis

Latina
Técnico: G. Volpe
D. Mastrantonio; B. Calabrese, F. Marenco, M. Bruscagin e E. Ercolano; A. De Cristofaro, R. De Ciancio e S. D'Angelo; G. Tomaselli, J. Báez e L. Gagliano.

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Campobasso
Técnico: D. Mangia
A. Spurio; L. Coccia, G. Corbo, E. Salines e R. Pierno; D. Agazzi, R. Di Vico e L. Carfora; A. Bifulco, M. Stoppa e S. Leonardi.

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