Turquia x Bélgica: onde assistir, horário e escalações

Turquia e Bélgica se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 14h (horário de Brasília), no Estádio Gürsel Aksel, em Esmirna (Izmir). O confronto é válido pela 5ª e penúltima rodada do Grupo A1 da Uefa Nations League 2026/27 e coloca frentes opostas na reta final da fase de grupos da elite continental. O Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️Clique para assistir no Disney+!

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Ficha do jogo TUR BEL Campeonato UEFA Nations League 2026/2027 Data e Hora 12/11/2026, 14:00 Local Park Gürsel Aksel Stadyumu - İzmir Árbitro Onde assistir

Como chegam Turquia e Bélgica para a partida?

A Turquia entra em campo já sem chances de classificação para as quartas de final após um início difícil de quatro derrotas seguidas no torneio. A grande atração dos donos da casa é a estreia do técnico Sergen Yalçın, substituto de Vincenzo Montella. Com o apoio de sua apaixonada torcida em Izmir, os turcos buscam seus primeiros pontos para tentar escapar da queda direta para a Liga B, apostando no protagonismo do meia Arda Güler e na experiência do capitão Hakan Çalhanoğlu na armação das jogadas.

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Já a Bélgica chega para a partida ocupando a 3ª colocação da chave, com seis pontos somados — apenas um atrás da vice-líder Itália. Sob o comando de Mark van Bommel, os Red Devils entram pressionados pela vitória para seguirem vivos na disputa por uma vaga nas quartas de final. A equipe belga ganha reforços de peso com os retornos de Kevin De Bruyne e Youri Tielemans após cumprirem suspensão, além de Jérémy Doku, recuperado de problema físico, que formam o setor ofensivo com Charles De Ketelaere.

✅ Ficha do jogo: Turquia x Bélgica

Competição: Nations League 2026/27 (Grupo A1 - 5ª rodada)

📅 Data: Quinta-feira, 12 de novembro de 2026

⏰ Horário: 14h00 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Gürsel Aksel, Esmirna (Turquia)

📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Disney+ (streaming)

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📋 Prováveis Escalações

TURQUIA (Técnico: Sergen Yalçın):

Uğurcan Çakır; Zeki Çelik, Ozan Kabak, Merih Demiral e Ferdi Kadıoğlu; Salih Özcan e Hakan Çalhanoğlu; Orkun Aydın, Arda Güler e Burak Yılmaz; Deniz Gül

BÉLGICA (Técnico: Mark van Bommel):

Bart Lammens; Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele e Maxim De Cuyper; Nicolas Raskin e Youri Tielemans; Dodi Lukébakio, Kevin De Bruyne e Jérémy Doku; Charles De Ketelaere

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