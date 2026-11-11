Turquia x Bélgica: onde assistir, horário e escalações
Turquia x Bélgica: pela 5ª rodada da UEFA Nations League 2026/2027.
Turquia e Bélgica se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 14h (horário de Brasília), no Estádio Gürsel Aksel, em Esmirna (Izmir). O confronto é válido pela 5ª e penúltima rodada do Grupo A1 da Uefa Nations League 2026/27 e coloca frentes opostas na reta final da fase de grupos da elite continental. O Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️Clique para assistir no Disney+!
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Ficha do jogo
Como chegam Turquia e Bélgica para a partida?
A Turquia entra em campo já sem chances de classificação para as quartas de final após um início difícil de quatro derrotas seguidas no torneio. A grande atração dos donos da casa é a estreia do técnico Sergen Yalçın, substituto de Vincenzo Montella. Com o apoio de sua apaixonada torcida em Izmir, os turcos buscam seus primeiros pontos para tentar escapar da queda direta para a Liga B, apostando no protagonismo do meia Arda Güler e na experiência do capitão Hakan Çalhanoğlu na armação das jogadas.
Já a Bélgica chega para a partida ocupando a 3ª colocação da chave, com seis pontos somados — apenas um atrás da vice-líder Itália. Sob o comando de Mark van Bommel, os Red Devils entram pressionados pela vitória para seguirem vivos na disputa por uma vaga nas quartas de final. A equipe belga ganha reforços de peso com os retornos de Kevin De Bruyne e Youri Tielemans após cumprirem suspensão, além de Jérémy Doku, recuperado de problema físico, que formam o setor ofensivo com Charles De Ketelaere.
✅ Ficha do jogo: Turquia x Bélgica
Competição: Nations League 2026/27 (Grupo A1 - 5ª rodada)
📅 Data: Quinta-feira, 12 de novembro de 2026
⏰ Horário: 14h00 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Gürsel Aksel, Esmirna (Turquia)
📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Disney+ (streaming)
📋 Prováveis Escalações
TURQUIA (Técnico: Sergen Yalçın):
Uğurcan Çakır; Zeki Çelik, Ozan Kabak, Merih Demiral e Ferdi Kadıoğlu; Salih Özcan e Hakan Çalhanoğlu; Orkun Aydın, Arda Güler e Burak Yılmaz; Deniz Gül
BÉLGICA (Técnico: Mark van Bommel):
Bart Lammens; Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele e Maxim De Cuyper; Nicolas Raskin e Youri Tielemans; Dodi Lukébakio, Kevin De Bruyne e Jérémy Doku; Charles De Ketelaere
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