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Turquia x Bélgica: onde assistir, horário e escalações

Turquia x Bélgica: pela 5ª rodada da UEFA Nations League 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/11/2026 16:19
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UEFA Nations League 2026/2027 - Turquia x Bélgica
Onde assistir ao vivo a partida entre Turquia e Bélgica pela Uefa Nations League 2026/2027 (Arte / Lance!)

Turquia e Bélgica se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 14h (horário de Brasília), no Estádio Gürsel Aksel, em Esmirna (Izmir). O confronto é válido pela 5ª e penúltima rodada do Grupo A1 da Uefa Nations League 2026/27 e coloca frentes opostas na reta final da fase de grupos da elite continental. O Lance! acompanha a partida em tempo real. ➡️Clique para assistir no Disney+!

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Ficha do jogo

TUR
BEL
Campeonato
UEFA Nations League 2026/2027
Data e Hora
12/11/2026, 14:00
Local
Park Gürsel Aksel Stadyumu - İzmir
Árbitro
Onde assistir

Como chegam Turquia e Bélgica para a partida?

A Turquia entra em campo já sem chances de classificação para as quartas de final após um início difícil de quatro derrotas seguidas no torneio. A grande atração dos donos da casa é a estreia do técnico Sergen Yalçın, substituto de Vincenzo Montella. Com o apoio de sua apaixonada torcida em Izmir, os turcos buscam seus primeiros pontos para tentar escapar da queda direta para a Liga B, apostando no protagonismo do meia Arda Güler e na experiência do capitão Hakan Çalhanoğlu na armação das jogadas.

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Já a Bélgica chega para a partida ocupando a 3ª colocação da chave, com seis pontos somados — apenas um atrás da vice-líder Itália. Sob o comando de Mark van Bommel, os Red Devils entram pressionados pela vitória para seguirem vivos na disputa por uma vaga nas quartas de final. A equipe belga ganha reforços de peso com os retornos de Kevin De Bruyne e Youri Tielemans após cumprirem suspensão, além de Jérémy Doku, recuperado de problema físico, que formam o setor ofensivo com Charles De Ketelaere.

Ficha do jogo: Turquia x Bélgica
Competição: Nations League 2026/27 (Grupo A1 - 5ª rodada)
📅 Data: Quinta-feira, 12 de novembro de 2026
Horário: 14h00 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Gürsel Aksel, Esmirna (Turquia)
📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Disney+ (streaming)

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📋 Prováveis Escalações

TURQUIA (Técnico: Sergen Yalçın):
Uğurcan Çakır; Zeki Çelik, Ozan Kabak, Merih Demiral e Ferdi Kadıoğlu; Salih Özcan e Hakan Çalhanoğlu; Orkun Aydın, Arda Güler e Burak Yılmaz; Deniz Gül

BÉLGICA (Técnico: Mark van Bommel):
Bart Lammens; Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele e Maxim De Cuyper; Nicolas Raskin e Youri Tielemans; Dodi Lukébakio, Kevin De Bruyne e Jérémy Doku; Charles De Ketelaere

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UEFA Nations League 2026/2027 - Turquia x Bélgica
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