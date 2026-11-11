São Bernardo x Athletic Club MG: onde assistir, horário e escalações

São Bernardo e Athletic Club MG se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, pela 38ª rodada da Série B do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o São Bernardo foi derrotado pelo Avaí por 2 a 1, pela Série B, em 7 de novembro. Já o Athletic Club MG perdeu para o Atlético-GO por 3 a 2, também pela Série B, em 8 de novembro.

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Na tabela de classificação, o São Bernardo ocupa a 15ª colocação, com 42 pontos. O Athletic Club MG, por sua vez, está em 14º lugar, com 43 pontos.

Onde assistir

Competição: Série B (temporada regular)

📅 Data: 12 de novembro de 2026

⏰ Horário: 20h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo, São Paulo

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Série B 2026

Data e horário: 12 de novembro de 2026, às 20h

Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo, São Paulo

Rodada: 38

Fase: temporada regular

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Escalações prováveis

São Bernardo

Técnico: Vinícius Bergantin

Alex Alves; Luizão, Jemerson, Pará e Hugo Sanches; Marcão, Dudu Miraíma e Lucas Lima; Lucas Fernandes, Pedrinho e Fabrício Daniel.

Athletic Club MG

Técnico: Alex de Souza

Tony; Lucas Belezi, Philipe Sampaio, Jhonatan Silva e Diogo Batista; Gabriel Verutti, João Miguel e Yago Santos; Yarlen, Kauan Rodrigues e Gustavão.

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