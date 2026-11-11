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São Bernardo x Athletic Club MG: onde assistir, horário e escalações

São Bernardo x Athletic Club MG: pela 38ª rodada do Brasileirão Série B 2026.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/11/2026 04:31
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Brasileirão Série B 2026 - São Bernardo x Athletic Club MG
Onde assistir ao vivo a partida entre São Bernardo e Athletic Club MG pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

São Bernardo e Athletic Club MG se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, pela 38ª rodada da Série B do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o São Bernardo foi derrotado pelo Avaí por 2 a 1, pela Série B, em 7 de novembro. Já o Athletic Club MG perdeu para o Atlético-GO por 3 a 2, também pela Série B, em 8 de novembro.

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Na tabela de classificação, o São Bernardo ocupa a 15ª colocação, com 42 pontos. O Athletic Club MG, por sua vez, está em 14º lugar, com 43 pontos.

Onde assistir

  • Competição: Série B (temporada regular)
  • 📅 Data: 12 de novembro de 2026
  • ⏰ Horário: 20h (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo, São Paulo
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 12 de novembro de 2026, às 20h
Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo, São Paulo
Rodada: 38
Fase: temporada regular

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Escalações prováveis

São Bernardo
Técnico: Vinícius Bergantin
Alex Alves; Luizão, Jemerson, Pará e Hugo Sanches; Marcão, Dudu Miraíma e Lucas Lima; Lucas Fernandes, Pedrinho e Fabrício Daniel.

Athletic Club MG
Técnico: Alex de Souza
Tony; Lucas Belezi, Philipe Sampaio, Jhonatan Silva e Diogo Batista; Gabriel Verutti, João Miguel e Yago Santos; Yarlen, Kauan Rodrigues e Gustavão.

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Estádio Primeiro de Maio
(Foto: Divulgação)
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