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Itália x França: onde assistir, horário e escalações

No San Siro, Itália e França duelam por vaga e liderança na Nations League

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/11/2026 15:28
Atualizado há 0 minutos
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UEFA Nations League 2026/2027 - Itália x França
Onde assistir ao vivo a partida entre Itália e França pela Uefa Nations League 2026/27 (Arte / Lance!)

Na tabela de classificação da Uefa Nations League 2026/2027, as posições e pontos das equipes não Itália e França se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 16h45 (horário de Brasília), no lendário Estádio San Siro, em Milão. O clássico é válido pela 5ª rodada do Grupo A1 da Nations League 2026/27 e coloca em jogo tanto a liderança isolada quanto a briga direta pela classificação para a próxima fase. ➡️Clique para assistir no Disney+!

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Ficha do jogo

ITA
FRA
Campeonato
UEFA Nations League 2026/2027
Data e Hora
12/11/2026, 16:45
Local
Stadio Giuseppe Meazza - Milano
Árbitro
Onde assistir

Como chegam Itália e França para a partida?

A Azzurra entra em campo na 2ª colocação do grupo, com 7 pontos somados — três a menos que a líder França. Com a Bélgica na cola, com 6 pontos, a equipe comandada pelo técnico Roberto Mancini precisa pontuar diante de sua torcida para não colocar a vaga em risco. No entanto, os donos da casa chegam com desfalques importantes por questões médicas: o zagueiro Gianluca Mancini e os atacantes Ali Zoma e Giacomo Raspadori estão fora. A aposta ofensiva fica por conta da dupla de irmãos Pio e Sebastiano Esposito.

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Já a França lidera a chave com 10 pontos e garante a primeira colocação antecipada em caso de vitória em Milão. Sob o comando de Zinedine Zidane, os Bleus prometem manter uma postura agressiva e aberta mesmo atuando longe de seus domínios. A seleção francesa também lida com baixas de peso por lesão, como Jules Koundé, Maxence Lacroix, Aurélien Tchouaméni e Ousmane Dembélé, além da dúvida sobre as condições físicas de Kylian Mbappé. Michael Olise e Bradley Barcola devem comandar a velocidade do ataque visitante.

Ficha do jogo: Itália x França
Competição: Nations League 2026/27 (Grupo A1 - 5ª rodada)
📅 Data: Quinta-feira, 12 de novembro de 2026
Horário: 16h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio San Siro, Milão (Itália)
📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

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📋 Prováveis Escalações

ITÁLIA (Técnico: Roberto Mancini):
Gianluigi Donnarumma; Michael Kayode, Giorgio Scalvini, Alessandro Bastoni e Riccardo Calafiori; Nicolò Barella, Sandro Tonali e Mohamed Doumbia; Antonio Vergara, Pio Esposito e Sebastiano Esposito

FRANÇA (Técnico: Zinedine Zidane):
Mike Maignan; Malo Gusto, Dayot Upamecano, Jérémy Jacquet e Adrien Truffert; Adrien Rabiot, Lucas Da Cunha e Rayan Cherki; Michael Olise, Désiré Doué (Marcus Thuram) e Bradley Barcola

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