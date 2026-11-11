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Barcelona x Arsenal: onde assistir, horário e escalações

Barcelona x Arsenal: pela 4ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/11/2026 04:01
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Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Barcelona x Arsenal
Onde assistir ao vivo a partida entre Barcelona e Arsenal pelo Copa da UEFA Feminina 2026/2027 (Arte / Lance!)

Barcelona e Arsenal se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 14h45 (horário de Brasília), no Spotify Camp Nou, pela 4ª rodada da Primeira Fase da Champions League Feminina. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Barcelona venceu o Køge por 8 a 0, fora de casa, pela Copa da UEFA Feminina. Já o Arsenal venceu o Benfica por 3 a 0, em casa, pela mesma competição.

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Na tabela da Copa da UEFA Feminina, Barcelona e Arsenal avançam com um empate na Primeira Fase, ambos buscando consolidar suas posições para a próxima etapa do torneio.

Onde assistir

  • Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)
  • 📅 Data: 12 de Novembro de 2026
  • ⏰ Horário: 14h45 (de Brasília)
  • 📍 Local: Spotify Camp Nou, Barcelona
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Champions League Feminina
Data e horário: 12 de Novembro de 2026, às 14h45
Local: Spotify Camp Nou, Barcelona
Rodada: 4
Fase: Primeira Fase

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Escalações prováveis

Barcelona
Técnico: Pere Romeu
Cata Coll; E. Brugts, R. van Asten, Aïcha Camara e S. Schertenleib; Aitana Bonmatí, Patri Guijarro e Clara Serrajordi; Clàudia Pina, E. Pajor e C. Graham Hansen.

Arsenal
Técnico: R. Slegers
Misa; T. Hinds, S. Catley, É. De Almeida e Ona Batlle; G. Stanway, K. Cooney-Cross e C. Foord; G. Reuteler, O. Smith e A. Russo.

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Spotify Camp Nou, estádio do Barcelona.
Spotify Camp Nou, estádio do Barcelona – (Foto: divulgação / X / Barcelona FC)
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