Barcelona x Arsenal: onde assistir, horário e escalações
Barcelona x Arsenal: pela 4ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.
Barcelona e Arsenal se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 14h45 (horário de Brasília), no Spotify Camp Nou, pela 4ª rodada da Primeira Fase da Champions League Feminina. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Barcelona venceu o Køge por 8 a 0, fora de casa, pela Copa da UEFA Feminina. Já o Arsenal venceu o Benfica por 3 a 0, em casa, pela mesma competição.
Na tabela da Copa da UEFA Feminina, Barcelona e Arsenal avançam com um empate na Primeira Fase, ambos buscando consolidar suas posições para a próxima etapa do torneio.
Onde assistir
- Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)
- 📅 Data: 12 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 14h45 (de Brasília)
- 📍 Local: Spotify Camp Nou, Barcelona
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Champions League Feminina
Data e horário: 12 de Novembro de 2026, às 14h45
Local: Spotify Camp Nou, Barcelona
Rodada: 4
Fase: Primeira Fase
Escalações prováveis
Barcelona
Técnico: Pere Romeu
Cata Coll; E. Brugts, R. van Asten, Aïcha Camara e S. Schertenleib; Aitana Bonmatí, Patri Guijarro e Clara Serrajordi; Clàudia Pina, E. Pajor e C. Graham Hansen.
Arsenal
Técnico: R. Slegers
Misa; T. Hinds, S. Catley, É. De Almeida e Ona Batlle; G. Stanway, K. Cooney-Cross e C. Foord; G. Reuteler, O. Smith e A. Russo.