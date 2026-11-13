Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Renate x Desenzano: onde assistir, horário e escalações

Renate x Desenzano: pela 14ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/11/2026 04:03
Favorite o Lance! no Google
Serie C1 2026/2027 - Renate x Desenzano
Onde assistir ao vivo a partida entre Renate e Desenzano pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Renate e Desenzano se enfrentam neste sábado (14), às 10h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale Silvio Piola, em Novara, pela 14ª rodada da Serie C1. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Renate venceu o Pergolettese por 3 a 2, fora de casa, pela Serie C1 2026/2027. Já o Desenzano foi derrotado pelo Ospitaletto por 1 a 0, em casa, pela mesma competição. Pelo torneio principal, a equipe do Renate vem de bons resultados, enquanto o Desenzano enfrenta dificuldades recentes.

continua após a publicidade

Na tabela de classificação, o Renate ocupa posição intermediária, enquanto o Desenzano está em situação mais delicada na Serie C1 2026/2027.

Onde assistir

  1. Competição: Serie C1 (Girone A)
  2. 📅 Data: 14 de Novembro de 2026
  3. ⏰ Horário: 10h30 (de Brasília)
  4. 📍 Local: Stadio Comunale Silvio Piola, Novara
  5. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 14 de Novembro de 2026, às 10h30
Local: Stadio Comunale Silvio Piola, Novara
Rodada: 14
Fase: Girone A

Escalações prováveis

Renate
Técnico: S. Banchieri
M. Avella; C. Riviera, A. Motoc, F. Viganò e L. Kerrigan; S. Careccia, M. Suárez e A. Delcarro; S. Dore, J. Italeng e N. Anelli.

continua após a publicidade

Desenzano
Técnico: M. Gaburro
S. Minelli; L. Giorgi, T. Panelli, L. Baldi e M. Parlato; K. Biondi, A. De Francesco e L. Lupano; V. Millico, C. Santini e A. Procaccio.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Time Feminino do Sesc Flamengo Celebra Vitória na Superliga de Vôlei.

Vôlei

Sesc Flamengo x Fluminense na Superliga: horário e onde assistir

Há 10 horas
Médio: Harry Kane comemora gol da Inglaterra com Elliott Anderson na Nations League. (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (12/11/2026)

Há 23 horas
Serie C1 2026/2027 - Latina x Campobasso

Onde Assistir

Latina x Campobasso: onde assistir, horário e escalações

Há 1 dia
Serie C1 2026/2027 - Ospitaletto x Dolomiti Bellunesi

Onde Assistir

Ospitaletto x Dolomiti Bellunesi: onde assistir, horário e escalações

Há 1 dia
UEFA Nations League 2026/2027 - Turquia x Bélgica

Onde Assistir

Turquia x Bélgica: onde assistir, horário e escalações

Há 1 dia
UEFA Nations League 2026/2027 - Inglaterra x Croácia

Onde Assistir

Inglaterra x Croácia: onde assistir, horário e escalações

Há 1 dia