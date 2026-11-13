Renate x Desenzano: onde assistir, horário e escalações

Renate e Desenzano se enfrentam neste sábado (14), às 10h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale Silvio Piola, em Novara, pela 14ª rodada da Serie C1. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Renate venceu o Pergolettese por 3 a 2, fora de casa, pela Serie C1 2026/2027. Já o Desenzano foi derrotado pelo Ospitaletto por 1 a 0, em casa, pela mesma competição. Pelo torneio principal, a equipe do Renate vem de bons resultados, enquanto o Desenzano enfrenta dificuldades recentes.

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Na tabela de classificação, o Renate ocupa posição intermediária, enquanto o Desenzano está em situação mais delicada na Serie C1 2026/2027.

Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone A) 📅 Data: 14 de Novembro de 2026 ⏰ Horário: 10h30 (de Brasília) 📍 Local: Stadio Comunale Silvio Piola, Novara Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 14 de Novembro de 2026, às 10h30

Local: Stadio Comunale Silvio Piola, Novara

Rodada: 14

Fase: Girone A

Escalações prováveis

Renate

Técnico: S. Banchieri

M. Avella; C. Riviera, A. Motoc, F. Viganò e L. Kerrigan; S. Careccia, M. Suárez e A. Delcarro; S. Dore, J. Italeng e N. Anelli.

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Desenzano

Técnico: M. Gaburro

S. Minelli; L. Giorgi, T. Panelli, L. Baldi e M. Parlato; K. Biondi, A. De Francesco e L. Lupano; V. Millico, C. Santini e A. Procaccio.