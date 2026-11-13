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Reggiana x Livorno: onde assistir, horário e escalações

Reggiana x Livorno: pela 14ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/11/2026 04:03
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Serie C1 2026/2027 - Reggiana x Livorno
Onde assistir ao vivo a partida entre Reggiana e Livorno pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Reggiana e Livorno se enfrentam neste sábado (14), às 10h30 (horário de Brasília), no MAPEI Stadium - Città del Tricolore, em Reggio Emilia, pela 14ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, a Reggiana foi derrotada pelo Atalanta II por 4 a 3, pela Serie C1, em 7 de novembro. Já o Livorno empatou com o Campobasso por 1 a 1, também pela Serie C1, em 8 de novembro.

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Na tabela de classificação da Serie C1 2026/2027, a Reggiana ocupa a 11ª colocação, enquanto o Livorno está em 14º lugar.

Onde assistir

  1. Competição: Serie C1 (Girone B)
  2. 📅 Data: 14 de Novembro de 2026
  3. ⏰ Horário: 10h30 (de Brasília)
  4. 📍 Local: MAPEI Stadium - Città del Tricolore, Reggio Emilia
  5. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 14 de Novembro de 2026, às 10h30
Local: MAPEI Stadium - Città del Tricolore, Reggio Emilia
Rodada: 14
Fase: Girone B

Escalações prováveis

Reggiana
Técnico: A. Tesser
J. Furlan; S. Bonetti, D. Quaranta, M. Battistini e L. Libutti; F. Vallarelli, K. Jónsson e M. Portanova; M. Rover, T. Henry e E. Cavaliere.

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Livorno
Técnico: C. Lucarelli
Miguel Ángel Martínez; A. Rizza, M. Bachini, F. Veseli e G. Mulazzi; N. Haas, T. Arrigoni e L. Malagrida; A. Bacciardi, M. Malotti e G. Gabbiani.

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