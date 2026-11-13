Reggiana x Livorno: onde assistir, horário e escalações

Reggiana e Livorno se enfrentam neste sábado (14), às 10h30 (horário de Brasília), no MAPEI Stadium - Città del Tricolore, em Reggio Emilia, pela 14ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, a Reggiana foi derrotada pelo Atalanta II por 4 a 3, pela Serie C1, em 7 de novembro. Já o Livorno empatou com o Campobasso por 1 a 1, também pela Serie C1, em 8 de novembro.

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Na tabela de classificação da Serie C1 2026/2027, a Reggiana ocupa a 11ª colocação, enquanto o Livorno está em 14º lugar.

Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone B) 📅 Data: 14 de Novembro de 2026 ⏰ Horário: 10h30 (de Brasília) 📍 Local: MAPEI Stadium - Città del Tricolore, Reggio Emilia Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 14 de Novembro de 2026, às 10h30

Local: MAPEI Stadium - Città del Tricolore, Reggio Emilia

Rodada: 14

Fase: Girone B

Escalações prováveis

Reggiana

Técnico: A. Tesser

J. Furlan; S. Bonetti, D. Quaranta, M. Battistini e L. Libutti; F. Vallarelli, K. Jónsson e M. Portanova; M. Rover, T. Henry e E. Cavaliere.

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Livorno

Técnico: C. Lucarelli

Miguel Ángel Martínez; A. Rizza, M. Bachini, F. Veseli e G. Mulazzi; N. Haas, T. Arrigoni e L. Malagrida; A. Bacciardi, M. Malotti e G. Gabbiani.