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Lumezzane x Trento: onde assistir, horário e escalações

Lumezzane x Trento: pela 14ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/11/2026 04:03
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Serie C1 2026/2027 - Lumezzane x Trento
Onde assistir ao vivo a partida entre Lumezzane e Trento pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Lumezzane e Trento se enfrentam neste sábado (14), às 13h30 (horário de Brasília), no Stadio Tullio Saleri, pela 14ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Lumezzane venceu o Alcione Milano por 1 a 0 fora de casa, pela Serie C1. Já o Trento venceu o Albinoleffe por 2 a 1 em casa, também pela Serie C1.

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Na tabela de classificação, o Lumezzane ocupa a 10ª colocação, com 16 pontos. O Trento, por sua vez, está em 6º lugar, com 21 pontos.

Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone A)
  • 📅 Data: 14 de Novembro de 2026
  • ⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Tullio Saleri, Lumezzane
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 14 de Novembro de 2026, às 13h30
Local: Stadio Tullio Saleri, Lumezzane
Rodada: 14
Fase: Girone A

Escalações prováveis

Lumezzane
Técnico: P. Sammarco
L. Andrenacci; A. Boffelli, J. Deratti, M. Ndiaye e D. Baroncioni; S. Diodato, M. Rolando e F. Paghera; M. Rocca, A. Ghillani e G. Monachello.

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Trento
Técnico: L. Tabbiani
S. Barlocco; M. Maffei, S. Kassama, F. Frison e R. Fiamozzi; C. Aucelli, M. Fossati e G. Benedetti; F. Accornero, J. Molina e M. Ladisa.

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