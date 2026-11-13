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América-MG x Avaí: onde assistir, horário e escalações

América-MG x Avaí: pela 38ª rodada do Brasileirão Série B 2026.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/11/2026 04:32
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Brasileirão Série B 2026 - América-MG x Avaí
Onde assistir ao vivo a partida entre América-MG e Avaí pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

América-MG e Avaí se enfrentam neste sábado (14), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Raimundo Sampaio, em Belo Horizonte, pela 38ª rodada da Série B do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o América-MG venceu o Ceará por 1 a 0, fora de casa, pela Série B. Já o Avaí venceu o São Bernardo por 2 a 1, em casa, também pela Série B.

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Na tabela de classificação, o América-MG ocupa a 7ª colocação, com 54 pontos. O Avaí, por sua vez, está em 13º lugar, com 44 pontos.

Onde assistir

  • Competição: Série B (temporada regular)
  • 📅 Data: 14 de novembro de 2026
  • ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Raimundo Sampaio, Belo Horizonte, Minas Gerais
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 14 de novembro de 2026, às 16h30
Local: Estádio Raimundo Sampaio, Belo Horizonte, Minas Gerais
Rodada: 38
Fase: temporada regular

Escalações prováveis

América-MG
Técnico: Moacir Júnior
Bruno Brígido; T. Ostchega, Emerson Santos, Ricardo Silva e J. Jiménez; Felipe Amaral, Barreto e Guilherme Parede; M. Segovia, Paulo Victor e Willian Dubgod.

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Avaí
Técnico: Marquinhos Santos
Igor Bohn; Wallison, Reynaldo, Allyson e João Vitor; Luiz Henrique, Zé Ricardo e Jean Lucas; Wenderson, Hyan e Léo Gamalho.

Coelho - Mascote do América-MG
Belo Horizonte, 09/12/2021 – Campeonato Brasileiro da Série A – América x São Paulo – , durante partida entre América e São Paulo válida pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, realizada no Estádio Raimundo Sampaio – Arena Independência nesta quinta-feira (09). Foto: Mourão Panda / AFC
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