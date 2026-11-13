América-MG x Avaí: onde assistir, horário e escalações
América-MG x Avaí: pela 38ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
América-MG e Avaí se enfrentam neste sábado (14), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Raimundo Sampaio, em Belo Horizonte, pela 38ª rodada da Série B do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o América-MG venceu o Ceará por 1 a 0, fora de casa, pela Série B. Já o Avaí venceu o São Bernardo por 2 a 1, em casa, também pela Série B.
Na tabela de classificação, o América-MG ocupa a 7ª colocação, com 54 pontos. O Avaí, por sua vez, está em 13º lugar, com 44 pontos.
Onde assistir
- Competição: Série B (temporada regular)
- 📅 Data: 14 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Raimundo Sampaio, Belo Horizonte, Minas Gerais
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 14 de novembro de 2026, às 16h30
Local: Estádio Raimundo Sampaio, Belo Horizonte, Minas Gerais
Rodada: 38
Fase: temporada regular
Escalações prováveis
América-MG
Técnico: Moacir Júnior
Bruno Brígido; T. Ostchega, Emerson Santos, Ricardo Silva e J. Jiménez; Felipe Amaral, Barreto e Guilherme Parede; M. Segovia, Paulo Victor e Willian Dubgod.
Avaí
Técnico: Marquinhos Santos
Igor Bohn; Wallison, Reynaldo, Allyson e João Vitor; Luiz Henrique, Zé Ricardo e Jean Lucas; Wenderson, Hyan e Léo Gamalho.