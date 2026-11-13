Gubbio x Grosseto: onde assistir, horário e escalações
Gubbio x Grosseto: pela 14ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Gubbio e Grosseto se enfrentam neste sábado (14), às 13h30 (horário de Brasília), no Stadio Pietro Barbetti, em Gubbio, pela 14ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Gubbio foi derrotado pelo Forlì por 1 a 0, pela Serie C1, em 7 de novembro. Já o Grosseto foi derrotado pelo Pescara por 3 a 1, também pela Serie C1, em 8 de novembro.
Na tabela de classificação, o Gubbio ocupa a 10ª colocação, com 16 pontos. O Grosseto, por sua vez, está em 7º lugar, com 20 pontos.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 14 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Pietro Barbetti, Gubbio
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 14 de novembro de 2026, às 13h30
Local: Stadio Pietro Barbetti, Gubbio
Rodada: 14
Fase: Girone B
Escalações prováveis
Gubbio
Técnico: P. Braglia
L. Marson; E. Meconi, O. Barry, L. Baroncelli e L. Podda; A. Cardascio, G. Rosaia e N. Fazzi; A. Minta, T. Ghirardello e M. Spina.
Grosseto
Técnico: P. Indiani
A. Marcu; E. Pitti, D. Brenna, F. Ampollini e M. Mannelli; L. Andreoli, M. Damiani e M. Gaddini; F. Fabri, F. Cerretelli e F. Mastroianni.
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